Städpersonal i Göteborg sökes
Astani Wear AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-08-04
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Agil Rekrytering söker städpersonal som kan jobba extra vid behov hos vår kund i Göteborg. Arbetet passar dig som vill arbeta praktiskt, ta eget ansvar i det dagliga arbetet och bidra till att lokalerna hålls rena, trivsamma och välorganiserade.
Om uppdraget
• Städning av kontor, trapphus och gemensamma utrymmen
• Dammsugning, moppning och rengöring av olika ytor
• Hantering av sopor samt påfyllning av förbrukningsmaterial
• Säkerställa en jämn kvalitet och god standard i lokalerna
Vi söker dig som
• Har ett noggrant och strukturerat arbetssätt
• Trivs med självständigt arbete och eget ansvar
• Har öga för detaljer och kvalitet
• Talar svenska eller engelska
Förutsättningar
• Plats: Göteborg
• Omfattning: Extrajobb / behovsanställning
• Arbetstider: Dag, kväll eller helg
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande. När rätt kandidat hittats går vi vidare direkt.
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Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://agilrekrytering.se/ Arbetsplats
Agil Rekrytering Jobbnummer
10021389