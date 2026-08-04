Tandläkare med odontologiskt ansvar till väletablerad klinik i Kristianstad
Odonti AB / Tandläkarjobb / Kristianstad Visa alla tandläkarjobb i Kristianstad
2026-08-04
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Vill du kombinera kliniskt arbete med ett odontologiskt ansvar på en mindre och väletablerad klinik? Här får du arbeta i ett erfaret team med ett stabilt patientflöde och möjlighet att kombinera patientarbete med ledarskap. Rollen passar dig som vill bidra långsiktigt till både patienternas munhälsa och klinikens fortsatta utveckling.
Praktisk information
📍 Plats: Kristianstad 🦷 Roll: Allmäntandläkare 💼 Anställningsform: Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas) 📅 Tillträde: Enligt överenskommelse 💪🏼 Friskvårdsbidrag: 5000 kr/år vid heltid 🕗 Arbetstider: Endast dagtid, med möjlighet att påverka arbetstiderna
Om kliniken
Kliniken är en mindre verksamhet i centrala Kristianstad som har drivits vidare sedan övertagandet av en välskött praktik år 2006. Här behandlas patienter i alla åldrar, ofta flera generationer inom samma familj, med patientens munhälsa i fokus.
Teamet består idag av en tandläkare, två tandhygienister och en tandsköterska. Arbetsmiljön beskrivs som lugn, harmonisk och hemtrevlig, där patienter ska känna sig trygga och där ett gott samarbete präglar vardagen. Kliniken har dessutom ett nära samarbete med närliggande kliniker och specialistkliniker.
Om rollen
Du arbetar huvudsakligen kliniskt med patienter inom allmäntandvård samtidigt som du har ett odontologiskt ansvar på kliniken. Rollen kombinerar cirka 90 procent kliniskt arbete med omkring 10 procent administrativa uppgifter och ledarskap.
Du blir en viktig del av verksamheten där du förväntas bidra med klinisk kompetens, ta ansvar för den odontologiska kvaliteten och samarbeta nära övriga medarbetare för att skapa en trygg och professionell patientupplevelse.
Vi söker dig som
Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och ser värdet i att alla i teamet bidrar till samma mål. Du bygger naturligt goda relationer med patienter genom ett lyhört och professionellt bemötande och uppskattar en arbetsmiljö där samarbete och kommunikation står i centrum.
Vi tror också att du är lösningsorienterad och vill bidra långsiktigt till både verksamheten och patienternas bästa.Publiceringsdatum2026-08-04Kvalifikationer
✅ Svensk yrkeslegitimation som tandläkare (utfärdad av Socialstyrelsen) ✅ Obehindrat svenska i tal och skrift ✅ Minst tre års yrkeserfarenhet som tandläkare ✅ Kliniskt kunnig inom allmäntandvård ✅ Förmåga att arbeta i team mot gemensamma mål
Plus i kanten
➕ Intresse för ledarskap ➕ Engagemang för verksamhetsutveckling ➕ Ekonomisk förståelse
Vad vi erbjuder
Du blir en del av en väletablerad klinik med god ekonomi, ett stabilt patientunderlag och en tidbok som oftast är fullbokad. Kliniken erbjuder en trygg arbetsmiljö med erfarna kollegor och möjlighet att få introduktion och kliniskt stöd vid behov.
Det finns möjlighet till utbildning när den bidrar till verksamheten, och rollen ger möjlighet att kombinera kliniskt arbete med ledarskap. På sikt finns även möjlighet att utvecklas mot ett övertagande av verksamheten.
Kliniken erbjuder dessutom kollektivavtal (Almega Vårdföretagarna), semesterdagar enligt överenskommelse, lediga klämdagar, massage, friskvårdsbidrag på 5000 kr per år vid heltid samt eventuell sjukvårdsförsäkring.
🚀 Redo för ditt nästa steg i karriären?✅ Ansök utan CV idag - komplettera senare!
I denna rekrytering samarbetar arbetsgivaren med Odonti som sköter hela rekryteringsprocessen.
Du kan ansöka med eller utan CV, direkt i mobilen på www.odonti.se
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd av Tandläkare Therese Larsson.
För att säkerställa en professionell, rättvis och strukturerad rekryteringsprocess sker ansökan och all kommunikation gällande tjänsten via Odonti.
Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på Odonti 👇🏼
Ansvarig rekryterare och kontaktperson
Jashar Samadi 📧 hej@odonti.se
📞 0709220250
🎁 Tipsgåva
Känner du den vi söker? Tipsa oss om rätt person. Leder ditt tips till en tillsvidareanställning får du ett presentkort värt 1000 kr 🎉
Om Odonti
Odonti är ett rekryterings- och bemanningsföretag inom dentalbranschen. Vi rekryterar till fasta tjänster, och hyr ut konsulter till tidsbegränsade uppdrag, helt utifrån konsulternas tillgänglighet och önskemål.
Över 10.000 yrkesverksamma inom tandvården i Sverige har connectat och finns i vår kandidatdatabas och nätverk. Connecta gärna med oss på 👉🏼 Odonti.se
Din profil hanteras konfidentiellt enligt GDPR och delas aldrig utan ditt godkännande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8131636-2129969". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Odonti AB
(org.nr 559040-1096), https://jobb.odonti.se
222 22 LUND Arbetsplats
Odonti Jobbnummer
10021364