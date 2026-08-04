Är Du En Operativ Ledare? Bli Depåchef Hos Buko I Staffanstorp
Buko Trafik Säkerhet AB / Byggjobb / Staffanstorp Visa alla byggjobb i Staffanstorp
2026-08-04
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BUKO fortsätter
att växa och nu söker vi en engagerad och operativ Depåchef till vår depå i
Staffanstorp.
Vi söker dig som trivs i verksamhetens centrum, som gillar att leda människor, skapa struktur och samtidigt vara delaktig i det dagliga arbetet. Här blir du inte en chef som sitter vid sidan av verksamheten, utan en ledare som stöttar teamet, bygger kundrelationer och säkerställer att depån levererar med hög kvalitet, säkerhet och service varje dag.
Om BUKO
BUKO grundades
1991 och är en av de ledande helhetsleverantörerna inom trafikanordningar och
arbetsplatssäkerhet vid väg- och byggarbeten i trafikerade miljöer.
Vi erbjuder
helhetslösningar, från projektering och TA-planer till tillstånd och
etablering. Med egen personal säkerställer vi kvalitet, säkerhet och service i
varje projekt.
Våra ledord –
pålitlighet, engagemang och framåtanda – genomsyrar allt vi gör.
Om rollen
Som Depåchef har
du det övergripande ansvaret för depån i Staffanstorp och dess medarbetare.
Rollen kombinerar operativt ledarskap med kundansvar, verksamhetsutveckling och
affärsmässigt ansvar.
Du leder den
dagliga verksamheten samtidigt som du utvecklar depån långsiktigt tillsammans
med ditt team och regionen. Rollen innebär ett nära samarbete med kunder,
medarbetare och övriga funktioner inom BUKO.
Vi söker därför
inte en administrativ chef, utan en ledare som tycker om att vara närvarande i
verksamheten, stötta medarbetarna i vardagen och bidra där det behövs för att
få verksamheten att fungera och utvecklas.
Ditt ansvar
Leda och utveckla depån och dess medarbetare
Planera och fördela resurser för en effektiv daglig drift
Ansvara för kundrelationer, lokal försäljning och leveranskvalitet
Säkerställa att depån når uppsatta mål inom kvalitet, arbetsmiljö och lönsamhet
Ansvara för material, utrustning, fordon och lagerhållning
Vara ett operativt stöd i verksamheten vid behov
Vem vi söker
Vi söker dig som
trivs med att leda människor och utveckla verksamheter samtidigt som du gärna
är nära den dagliga driften.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av personalledning
Har god ekonomisk förståelse och vana att arbeta mot mål och budget
Har erfarenhet från väg-, bygg-, anläggnings- eller entreprenadbranschen
Är van att bygga och utveckla kundrelationer
Har B-körkort och goda kunskaper i Microsoft Office
Som person är du
Engagerad och närvarande i ditt ledarskap
Strukturerad och ansvarstagande
Lösningsorienterad och initiativrik
Relationsskapande och kommunikativ
En lagspelare som får människor att utvecklas tillsammans
Vad vi erbjuder
Hos oss får du en
nyckelroll i ett växande bolag där du får möjlighet att påverka både
verksamheten och människorna runt dig.
Vi erbjuder:
En operativ ledarroll med stort eget ansvar
Möjlighet att utveckla och påverka depån lokalt
Ett engagerat team och nära samarbete med regionen
En entreprenöriell kultur med korta beslutsvägar
Goda möjligheter till kompetensutveckling
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Placering: Staffanstorp
Urval och
intervjuer sker löpande. Vi tillämpar digital referenstagning och
bakgrundskontroll innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Buko Trafik Säkerhet AB
(org.nr 559160-8780)
Verkstadsvägen 22 (visa karta
)
245 34 STAFFANSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Buko Trafiksäkerhet Kontakt
HR chef
Josefin Elmhall josefin.elmhall@roadrental.se 072-074 12 97 Jobbnummer
10021360