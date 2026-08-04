Interim sektionschef - Verksamhet, HR och strategisk utveckling
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2026-08-04
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Vi söker en erfaren interim sektionschef som ansvarar för att leda och utveckla verksamheten samt ha personalansvar för ett team om cirka tio medarbetare.
I rollen ingår att säkerställa en effektiv verksamhet med hög kvalitet i leveranserna, driva utvecklingsarbete och vara en aktiv del av företagets ledningsgrupp. Uppdraget omfattar även att bygga och utveckla relationer med externa parter och samarbetspartners, ansvara för utbildnings- och informationsinsatser, samordna strategiska HR-frågor samt leda utredningar och verksamhetsutvecklande initiativ.Publiceringsdatum2026-08-04Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av chefs- och personalansvar.
Erfarenhet från pensions-, försäkrings- eller närliggande bransch.
Erfarenhet av att samverka med externa intressenter och bygga långsiktiga relationer.
Mycket god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt.
Meriterande
Erfarenhet av utbildnings- och informationsverksamhet.
Erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete, affärsutveckling eller utredningsuppdrag.
Erfarenhet av arbete i eller i nära samarbete med en företagsledning.Dina personliga egenskaper
Vi söker en engagerad och förtroendeingivande ledare som är drivande, relationsskapande och pedagogisk. Du har god samarbetsförmåga, är van att skapa engagemang och trivs i en roll där du kombinerar strategiskt tänkande med ett operativt och handlingskraftigt arbetssätt.
Tillträde och ansökan:
Startdatum: 2026-08-17
Slutdatum: 2027-01-31
Sista ansökningsdagen: 2026-08-11
Ort: Stockholm
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8167650-2129970". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10021366