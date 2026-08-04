Vi söker studerande budbilschaufförer till kund i Helsingborg i höst!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Helsingborg Visa alla fordonsförarjobb i Helsingborg
2026-08-04
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Är du en ambitiös och effektiv person som tycker om ordning och reda? Tycker du om att köra bil och ge den bästa servicen? Vill du arbeta självständigt och ta eget ansvar? Då har vi jobbet för dig!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av:
Sortera, packa, lossa och lasta gods.
• Hämta och leverera gods.
• Kundservice
Arbetet är förlagt måndag-fredag och tiderna varierar mellan 08.00-21.00.
Du kommer att vara anställd av StudentConsulting och uthyrd till vår kund. För rätt person finns goda chanser till utveckling och övertag.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är positiv och glad, engagerad och som brinner för att göra ett bra arbete. Du är mån om att göra rätt och du vill överträffa förväntningar. Vi tror att du är en aktiv person som tycker om att hålla igång, då detta arbetet kräver god fysik.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av budbildskörning, dock är det inte ett krav för tjänsten.Publiceringsdatum2026-08-04Kvalifikationer
• Truckkort
• Körkort
• Studerar minst 1,5 år till på minst 50%
Du behöver vara tillgänglig för arbete minst 2 dagar i veckan vid sidan av dina studier.
Är du sugen på ett jobb vid sidan av dina studier i höst? Ansök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Mineralgatan 14 (visa karta
)
253 68 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Ellinor Gregorioff helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
10021354