Vi söker studerande budbilschaufförer till kund i Helsingborg i höst!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Helsingborg
2026-08-04


Visa alla fordonsförarjobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige

Är du en ambitiös och effektiv person som tycker om ordning och reda? Tycker du om att köra bil och ge den bästa servicen? Vill du arbeta självständigt och ta eget ansvar? Då har vi jobbet för dig!

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av:
Sortera, packa, lossa och lasta gods.
• Hämta och leverera gods.
• Kundservice

Arbetet är förlagt måndag-fredag och tiderna varierar mellan 08.00-21.00.
Du kommer att vara anställd av StudentConsulting och uthyrd till vår kund. För rätt person finns goda chanser till utveckling och övertag.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är positiv och glad, engagerad och som brinner för att göra ett bra arbete. Du är mån om att göra rätt och du vill överträffa förväntningar. Vi tror att du är en aktiv person som tycker om att hålla igång, då detta arbetet kräver god fysik.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av budbildskörning, dock är det inte ett krav för tjänsten.

Publiceringsdatum
2026-08-04

Kvalifikationer
• Truckkort
• Körkort
• Studerar minst 1,5 år till på minst 50%
Du behöver vara tillgänglig för arbete minst 2 dagar i veckan vid sidan av dina studier.
Är du sugen på ett jobb vid sidan av dina studier i höst? Ansök redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
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Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
StudentConsulting Sweden AB (publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Mineralgatan 14 (visa karta)
253 68  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Ellinor Gregorioff
helsingborg@studentconsulting.com

Jobbnummer
10021354

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