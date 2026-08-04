Interim Sektionschef inom tjänstepension
SJR in Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-08-04
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SJR söker nu för vår kunds räkning i centrala Stockholm en erfaren interim sektionschef till ett affärsområde som ansvarar för relationer med externa intressenter, utbildningsverksamhet samt strategisk utveckling inom pensions- och försäkringsområdet. Detta är ett konsultuppdrag med start 17/8 och som inledningsvis pågår till 31/1 2027 med chans till förlängning. Till detta uppdrag söker vi dig som vill ta anställning som konsult eller dig som vill arbeta som underkonsult hos oss.Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Uppdraget innebär ett övergripande ansvar för verksamhetens leverans, utveckling och kvalitet samt ett nära samarbete med ledning, HR och externa samarbetspartners. Rollen kombinerar operativt ledarskap med strategiskt arbete och passar dig som trivs i en verksamhet där relationer, affärsmässighet och utveckling står i fokus. Du kommer att leda en etablerad verksamhet med omkring tio medarbetare och bidra till att säkerställa fortsatt hög kvalitet, stabilitet och framdrift i prioriterade initiativ.
Ansvarsområden
• Leda och utveckla sektionens verksamhet samt säkerställa leverans enligt uppsatta mål
• Ha personalansvar för cirka tio medarbetare
• Sätta riktning, prioritera och följa upp verksamhetens arbete och resultat
• Delta i ledningsarbete och bidra till verksamhetens övergripande styrning och utveckling
• Upprätthålla och vidareutveckla relationer med externa parter och samarbetspartners
• Stödja arbetet kring upphandlingar, anslutningsprocesser och nätverkssamarbeten
• Säkerställa genomförande av utbildnings- och informationsinsatser för olika målgrupper
• Driva utveckling av erbjudanden, arbetssätt och pedagogiska metoder
• Samverka med HR i strategiska utvecklings- och verksamhetsfrågor
• Fungera som länk mellan HR och företagsledning i utvalda frågor
• Leda och genomföra utredningar och utvecklingsinitiativ inom affärsområdet
• Driva och främja tvärfunktionellt samarbete mellan olika delar av verksamheten
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av ledarskap med personalansvar och som är van att leda verksamheter där både operativa och strategiska frågor står på agendan. Du har erfarenhet från pensions-, försäkrings- eller närliggande bransch och känner dig trygg i att hantera komplexa intressentmiljöer med många kontaktytor.
Du har arbetat nära externa parter, kunder, medlemsorganisationer eller andra viktiga intressenter och har en god förmåga att bygga långsiktiga relationer. Erfarenhet av utbildnings- och informationsverksamhet, affärsutveckling, strategiska utredningar eller arbete i nära anslutning till ledningsgrupp är meriterande. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Som person är du en trygg och förtroendeingivande ledare med hög integritet och god samarbetsförmåga. Du är drivande, initiativrik och har förmågan att skapa engagemang och resultat genom andra. Vidare är du relationsskapande och kommunikativ, med lätt för att bygga förtroende både internt och externt.
Du trivs i roller där du behöver kombinera strategiskt tänkande med operativt genomförande och har förmågan att skapa struktur, prioritera rätt och driva frågor från idé till resultat. Därtill är du pedagogisk och tydlig i din kommunikation samt skicklig på att navigera i föränderliga och komplexa miljöer.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026--09-03.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/12/konsult_shutterstock_1206996091-scaled.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Humlegårdsgatan 20 Stockholms län (visa karta
)
103 91 STOCKHOLM Kontakt
Marie Bergsman marie.bergsman@sjr.se 070-415 73 01 Jobbnummer
10021361