Receptionist till Aqua Dental Karlstad
Aqua Dental AB / Receptionistjobb / Karlstad Visa alla receptionistjobb i Karlstad
2026-08-04
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Hej blivande receptionist-kollega!
Är du nyfiken på Aqua Dental och att bli en #Aquarebel? En #Aquarebel kännetecknas av värderingar som respekt för patienter och kollegor, en nyfiken, lyhörd och noggrann attityd, samt ett proaktivt och samarbetsvilligt förhållningssätt. Detta är inte något man blir, vi tror att det är något man är. Just nu är vi ca 800 kollegor som stolt bär titeln #Aquarebel, fördelat på 37 kliniker, tre tandtekniska labb och ett supportkontor.
Aqua Dental befinner sig i en spännande tillväxtfas och öppnar löpande nya kliniker runtom i landet. Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård genom passion, kvalitet och tillgänglighet.
Det vi alla har gemensamt är att vi:
Har en stark PASSION för att hjälpa varandra att bli bättre och strävar ständigt efter att bedriva tandvård i världsklass.
Alltid gör vårt yttersta för att leverera KVALITET i allt vi gör. Vi investerar kontinuerligt i fortbildning av våra medarbetare och har infört noggranna processer för att kvalitetssäkra vår verksamhet.
Verkar för att tandvård ska vara TILLGÄNGLIG för alla oavsett förutsättningar. Därför strävar vi efter att erbjuda våra tjänster över hela Sverige, särskilt i regioner med långa tandvårdsköer. Vi driver även projekt för pensionärer och de som lider av tandvårdsrädsla.
Delar du dessa värderingar är vi övertygade om att du kommer att trivas hos oss på Aqua Dental.
Som receptionist på Aqua Dental Karlstad blir du en del av ett kompetent och engagerat team på en modern klinik mitt i hjärtat av Karlstad. Du är en av våra viktigaste kontaktpersoner och spelar en central roll i att skapa en välkomnande, professionell och trygg upplevelse för varje patient som besöker oss.
Receptionen är klinikens nav, där du ansvarar för att ta emot patienter, hantera bokningar, besvara telefonsamtal, administrera patientärenden och säkerställa ett smidigt patientflöde under hela dagen. Du har många kontaktytor och samarbetar nära både tandläkare, tandsköterskor och övriga kollegor för att ge våra patienter den bästa möjliga servicen.
Vi söker dig som trivs i en serviceinriktad roll där du får möta människor varje dag. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har lätt för att prioritera när tempot är högt. Samtidigt är du varm, professionell och bidrar med positiv energi till både patienter och kollegor.
På Aqua Dental Karlstad arbetar vi i en klinik utformad enligt vårt senaste klinikkoncept, där patientupplevelsen står i fokus. Miljön är framtagen för att skapa trygghet och lugn och påminner mer om en hotellobby än en traditionell vårdinrättning. Kliniken erbjuder generösa öppettider och ett brett vårdutbud med allmän, förebyggande och akut tandvård, estetiska behandlingar och specialisttandvård under samma tak.
Hos oss får du en varierad vardag där ingen dag är den andra lik. Du blir en del av ett engagerat team som stöttar varandra, delar kunskap och tillsammans arbetar för att ge varje patient en förstklassig upplevelse.
Denna tjänst är en heltidstjänst med start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som:
Brinner för att ge den bästa möjliga servicen
Är flexibel, tillmötesgående och kommunikativ
Har ett intresse för service, receptionsarbete och administration. Tidigare erfarenhet av arbete i reception är meriterande
Har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så vänta inte med att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdagen är den 23 augusti 2026.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig klinikchef Louise Almquist på louise.almquist@aquadental.se
.
Alla ansökningar hanteras via Aqua Dentals rekryteringssida, där du kan skapa en profil samt ladda upp CV och personligt brev.
Vill du se mer av vad Aqua Dental gör och lära känna oss bättre? Besök vår hemsida, www.aquadental.se
eller följ oss på Instagram @aquadental. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8167051-2129998". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aqua Dental AB
(org.nr 556812-1189), https://rekrytering.aquadental.se
Järnvägsgatan 16 (visa karta
)
652 25 KARLSTAD Arbetsplats
Aqua Dental Jobbnummer
10021377