Läkare till Specialistmottagning för lymfödem
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2026-08-04
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Specialistmottagning för lymfödem är en specialistfunktion inom den specialiserade vården för lymfologi och bedrivs i öppenvård inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Mottagningen ligger på Sabbatsbergs sjukhus nära Odenplan i nyrenoverade lokaler. Organisatorisk ligger verksamheten under Centrum för cancerrehabilitering som ligger i närliggande lokaler.
Verksamhetens uppdrag är att utreda misstänkta lymfödem och att erbjuda specialiserad lymfödembehandling när vård i primärvård inte är tillräcklig.
Vi tar emot patienter i alla åldrar, även barn. Multiprofessionellt teamarbete och systematiskt förbättringsarbete präglar verksamheten. Teamet består av läkare, fysioterapeut/lymfterapeut, arbetsterapeut/lymfterapeut, dietist och kurator, totalt ca åtta personer. Det är troligt att verksamheten kommer att expandera ytterligare det kommande året. Vi är en kreativ arbetsplats med hög kompetens. Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Tjänsten innebär att utreda och diagnosticera patienter med misstänkta lymfödem samt att bedöma patienter inför lymfödembehandling. Du kommer att arbeta i nära samarbete med enhetens lymfterapeuter och även ge konsultativt stöd till andra vårdgivarare.
Behovet av läkare i verksamheten motsvarar ca en heltidstjänst. Tjänsten skulle kunna fördelas på två deltidsuppdrag om det finns önskemål om att kombinera det med annan verksamhet. Det kan också finnas möjlighet att arbeta delar av tiden på Centrum för cancerrehabilitering.Kvalifikationer
Legitimerad läkare gärna med specialistkompetens inom allmänmedicin, dermatologi, onkologi eller annan relevant disciplin.
Erfarenhet av arbete med lymfödem är meriterande.
Personliga egenskaper:
Vi vänder oss till dig som är positiv, visar engagemang och har ett patientfokuserat förhållningssätt. För att trivas hos oss behöver du ha god samarbetsförmåga och hög social kompetens i mötet med såväl patienter som kollegor. Du är självständig men värdesätter också ett gott teamarbete. Du är intresserad av utveckling och nyfiken på att prova nya arbetssätt. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Övrig information:
Tillträde under hösten 2026 enligt överenskommelse. Tjänsten förväntas motsvara 40-100% av en heltidstjänst.
Anställningsform enligt överenskommelse; tillsvidaretjänst eller timanställning.
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vid frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Anneli Hedlund tel. 08-123 687 30 eller verksamhetschef Ylva Svahn, tel 08-123 401 12.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
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Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Centrum för cancerrehabilitering Kontakt
Enhetschef
Anneli Hedlund anneli.hedlund@regionstockholm.se 08-12368730 Jobbnummer
10021384