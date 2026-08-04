Senior Affärsutvecklare - Stockholm
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-08-04
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Vi söker dig som 🚀
Har gedigen erfarenhet av att leda komplexa verksamhetsförändringar inom försäkring, pension eller annan reglerad finans. Du är van att arbeta i gränslandet mellan verksamhet och IT, driver strategiska förstudier och omsätter analys till tydliga beslutsunderlag. Rollen kräver ett konsultativt arbetssätt, hög självständighet och förmåga att skapa förtroende på ledningsnivå.
Arbetsuppgifter 💼
Leda en strategisk förstudie inför etableringen av en ny försäkringsadministrativ plattform.
Analysera organisation, styrning, arbetssätt, processer, kompetens och samverkan.
Säkerställa att affärsmodell och rollen som förvalsbolag stöds i den framtida plattformsmiljön.
Genomföra nuläges- och gapanalyser samt definiera målbild och rekommendationer.
Identifiera vägval, risker och konsekvenser inför kommande migrering.
Presentera resultat och rapportera löpande till styrgrupp och ledning.
Obligatoriska krav ✅
Flera års erfarenhet av större verksamhetsförändringar inom försäkring, pension eller annan reglerad finans.
Erfarenhet av standardplattformar inom försäkring, exempelvis Lumera eller motsvarande.
Erfarenhet av att arbeta i gränssnittet mellan affär, verksamhet, IT och styrning.
Dokumenterad erfarenhet av att leda förstudier och förändringsinitiativ.
Förmåga att självständigt driva komplexa uppdrag och skapa beslutsunderlag för ledning.
Meriterande krav ⭐
Erfarenhet inom livförsäkring, pension eller tjänstepension.
Erfarenhet av komplexa transformationsprogram.
Erfarenhet av workshopfacilitering på ledningsnivå.
Om uppdraget 📍
Plats: Stockholm (hybrid, cirka 3 dagar/vecka på plats)
Omfattning: 100 %
Start: 2026-08-17
Slut: 2027-01-31
Möjlighet till förlängning finns
Sista dag att ansöka är 2026-08-11
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8167720-2129982". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10021371