Städpersonal/ Cleaner
2026-02-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Tyresö
, Nacka
Aluma/Tyresö 24 Facility Management AB är ett företag inom premium hemservice som grundades med en idé: att erbjuda en städupplevelse där omtanke står i centrum.
Dina arbetsuppgifter
utföra städning och hushållsnära tjänster hos våra privata kunder enligt våra rutiner och standarder
bemöta våra kunder professionellt
använda städutrustning och städprodukter på rätt sätt
Vi söker dig som:
har erfarenhet av hemstädning, kontorsstädning, storstädning, flyttstädning
har en bra servicekänsla
är noggrann och har ett öga för detaljer
har en god kommunikationsförmåga och kan arbeta självständigt
Vi erbjuder:
konkurrenskraftig lön och bra anställningsvillkor
bonussystem
en positiv arbetsmiljö och stöd från arbetsledare
möjlighet till utveckling inom företaget
tjänstepension
Aluma/Tyresö 24 Facility Management AB is a company within premium home services, which was founded with an idea: to offer home service where care is at the center.
We are now looking for an experienced and dedicated cleaners to become a part of our fantastic team!
Job Responsibilities:
perform cleaning and household-related services for our private customers according to our routines and standards
treat our customers in a professional manner
use cleaning equipment and cleaning products correctly
We are looking for you who :
has experience in home cleaning, office cleaning, general cleaning, and move-out cleaning
has a strong sense of service
is meticulous and has an eye for details
has a good communication skills and can work independently
We Offer:
competitive salary and good employment conditions
bonus system
a positive work environment and support from supervisor
opportunities for development within the company
occupational pension Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
skicka ett CV via mejl
E-post: jelena@aluma.se
http://aluma.se
Solkraftsvägen 16 B
)
135 70 STOCKHOLM
Tyresö 24 Facility Management
Aluma /Tyresö 24 facility managment jelena@aluma.se
