Städpersonal
Vin och Mat i Skåne AB / Städarjobb / Skurup
2026-02-06
, Svedala
, Ystad
, Sjöbo
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Skivarps Gästgivaregård i Skurups kommun söker hotellstädare till vår hotellavdelning samt allmänna lokaler
Gården är ett familjeföretag som ägs och drivs av Jeanette & Johan Bohman sedan 2003. Här finn 16 hotellrum, 2 matsalar, vinbodega och uteservering. Verksamheten är säsongsbaserad och startar runt påsk och fram till slutet av november/december.
Vi söker dig som vill jobba här under sommarsäsongen med att städa hotellrum samt matsalar och allmänna utrymmen. Vi lägger stor vikt vid att det ska vara rent och snyggt när våra gäster checkar in på sina rum vilket då kräver att du har ögon för att göra fint, rent och snyggt.
Arbetstid är från kl 10 på förmiddagen fram till ca kl 15 på eftermiddagen, tiden kan variera beroende på hur många rum som ska städas.
Skicka din ansökan till Jeanette Bohman på e-post jeanette@skivarp.com
med CV och ett personligt brev och kontaktuppgifter. Vi tar inga ansökningar per telefon. Notera att endast ansökningar med ovanstående erfarenhet och kunskap beaktas och vi behandlar ansökningar löpande.
Vår hemsida hittar du på www.skivarp.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jeanette@skivarp.com Arbetsgivare Vin och Mat i Skåne AB
(org.nr 559474-0457)
Landsvägen 32
)
274 50 SKIVARP Arbetsplats
Skivarps Gästgivaregård Vin & Mat i Skåne AB Jobbnummer
