Städning I Lund Och Malmö

2025-09-07
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
Visa alla jobb hos Home Helper Skåne AB i Lund
Städpersonal med körkort - Home Helper, Lund/Malmö
Home Helper söker nu pålitlig personal till vårt team för städning i Lund, Malmö och omgivande områden.
Viktigaste kravet:
Du måste ha giltigt körkort B.
Hemstädning och andra förekommande städuppdrag
Självständigt arbete samt arbete i team
Kundkontakt med fokus på service och kvalitetKvalifikationer
Körkort B (obligatoriskt)
Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi ger introduktion och utbildning
Noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor
Språkkunskaper
Vi pratar svenska, engelska, polska och ukrainska.
Vi erbjuder
Trygg anställning med tydligt schema och fasta arbetstider
Introduktion och upplärning i arbetet
En trivsam arbetsmiljö och god stämning i teamet
Är du intresserad? Skicka ditt CV och några rader om dig själv och varför du är intresserad av jobbet till oss - vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: kontakt@homehelper.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "städning".
(org.nr 559278-4515)
För detta jobb krävs körkort.
Izabela D kontakt@homehelper.se
