Vill du sommarjobba på LSS-fritids?
Hultsfreds kommun, Hultsfreds gymnasium / Pedagogjobb / Hultsfred Visa alla pedagogjobb i Hultsfred
2026-06-09
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Som medarbetare i Hultsfreds kommun erbjuds du goda möjligheter till utveckling och förmåner. Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning. Det är också viktigt att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. Läs mer om våra förmåner på vår hemsida http://www.hultsfred.se/kategori/anstalld/lediga-jobb/formaner-lediga-jobb/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Hultsfreds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.
Hultsfreds kommun utför bakgrundskontroller vid all anställning.
Uppdraget är under en begränsad period för att täcka upp vid ordinarie personals frånvaro/semester med start i juni. Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den samt att erfoderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du ha mer information om hur du söker jobb hos oss eller om du har skyddad identitet kan du läsa mer här https//www.jobbaihultsfred.se/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/
1 plats(er).
För barn och ungdomar som fyllt 13 år finns möjlighet till korttidstillsyn på Skogslyckan genom LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Här välkomnas barn och ungdomar som är berättigade LSS efter att skoldagen tagit slut när vårdnadshavare arbetar eller om behov av just denna typ av insats behövs.
Skogslyckans fritids finns i lokalerna på Albäcksskolan och samverkar med anpassad grundskola och gymnasieskola. Verksamheten på Skogslyckan står för lärande med individfokus i social samverkan med kamrater och personal. Vi ser alla elevers och personals olikheter som en tillgång. Som medarbetare på vårt LSS-fritids arbetar du med att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra elever. Du planerar och genomför aktiviteter som främjar socialt samspel, utveckling och välmående.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
• Att ge sondmatning klara av att hantera liftar och förflyttning av elever
• Att utöva alternativa kommunikationssätt, exempelvis teckenspråk eller bildstöd
• Att anpassa aktiviteter utifrån individuella behov och förutsättningar
• Att samarbeta med kollegor, anhöriga och andra professionella aktörer
• Att bidra till en positiv och inkluderande miljö
• Att delge information kontinuerligt till vårdnadshavare om verksamheten
• Att sammanställa scheman för läsåret samt planera inför lovverksamheten och uppdatera vid förändringarKvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med funktionsvariationer och har erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsvarianter och elever med särskilda behov. Du behöver ha en organisatorisk förmåga och är strukturerad i ditt administrativa arbete. Undersköterskeutbildning är meriterande.
Vi vill att du är engagerad, flexibel och vågar tänka nytt och annorlunda med elevens bästa för ögonen. Du kommer att bli en viktig person i arbetet kring LSS-fritids. Vi ser därför att du kan samarbeta med dina närmaste kollegor, övrig personal som möter våra elever samt vårdnadshavare och externa aktörer som exempelvis Habilitering.
Du är positiv och kreativ, ser möjligheter framför hinder, och tycker om att arbeta praktiskt. Du tar ansvar för helheten och ser goda relationer som en framgångsfaktor för att lyckas i ditt uppdrag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader, tillträde: Tillträde i juni . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B2638". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hultsfreds Kommun
(org.nr 212000-0712)
577 26 HULTSFRED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hultsfreds kommun, Hultsfreds gymnasium Kontakt
Fackliga företrädare nås via kontaktcenter 010-354 20 00 Jobbnummer
9956224