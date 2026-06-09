CE-Chaufför sökes heltid

E M FraktTjänst AB / Fordonsförarjobb / Markaryd
2026-06-09


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E M FraktTjänst AB söker CE- chaufför till fjärrtrafik.
Markaryd till Sthlm 2turer i veckan..
Vi kör fasta turer enligt schema, (kväll-natt)
Körningen är samma terminal o samma butiker varje pass.
Tjänsten innebär heltidsarbete med fast schema.
Vi söker dig som:
Har CE-körkort
Giltigt YKB
6mån provanställning som sen löper vidare tillsvidare
Lön enligt kollektivavtal
Skicka din ansökan på info@emfrakttjanst.se
Har ni frågor kontaktar oss på info@emfrakttjanst.se
Telefon nr 042-52041
Vi ser fram emot er ansökan.

P.s Detta är inget sommarjobb

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: Info@emfrakttjanst.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "sthlm".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
E M FraktTjänst AB (org.nr 559557-3287)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9956216

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