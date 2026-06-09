Vaktmästare / Trädgårdsmäsare - Himmelsby SPA & Konferens
Himmelsby Spa & Konferens AB / Trädgårdsanläggarjobb / Mjölby Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Mjölby
2026-06-09
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Vaktmästare / Trädgårdsmästare / Maskintekniker
En mångsidig fixare sökes till Himmelsby SPA & Konferens
Vi söker en praktiskt lagd och självgående person som tycker om att arbeta med allt från maskiner och fastighetsskötsel till trädgård, grönytor och löpande underhåll.
Hos oss är ingen dag den andra lik. Ena dagen kör du traktor eller grävmaskin, nästa dag reparerar du en pump, klipper häckar, sköter poolteknik eller bygger en ny lösning för att göra anläggningen ännu bättre.
Har du erfarenhet från lantbruk, entreprenad, fastighetsskötsel eller liknande praktiskt arbete kommer du sannolikt att trivas mycket bra hos oss.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Skötsel och utveckling av våra trädgårdar, planteringar och grönytor
Klippning, beskärning och allmän utemiljöskötsel
Körning och underhåll av traktorer, gräsklippare och andra maskiner
Fastighetsskötsel och mindre snickeri-, måleri- och reparationsarbeten
Drift och tillsyn av pooler, vattenrening och spaanläggning
Kontroll och justering av vattenkvalitet
Underhåll av pumpar, ventilation och övriga tekniska installationer
Felsökning och praktisk problemlösning i den dagliga driften
Kontakt med externa entreprenörer vid större servicearbeten
Medverka vid ombyggnationer och utveckling av anläggningen
Vi söker dig som
Är praktiskt lagd och tycker om att lösa problem
Har erfarenhet av maskiner och tekniskt underhåll
Gärna har bakgrund inom lantbruk, entreprenad eller fastighetsskötsel
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Är ordningsam och ansvarstagande
Har ett öga för att hålla en stor anläggning välskött och inbjudande
Har B-körkort (BE eller maskinvana är meriterande)Dina personliga egenskaper
Händig och mångsidig
Självständig men också en lagspelare
Lösningsorienterad
Serviceinriktad
Arbetsvillig och flexibelOm tjänsten
Du blir en viktig del av vårt fastighetsteam och ansvarar tillsammans med dina kollegor för att hela anläggningen fungerar och ser välskött ut. Rollen passar dig som tycker om att arbeta både ute och inne och som hellre tar tag i saker direkt än väntar på att någon annan ska göra det.
Vi söker framför allt en person som är en riktig fixare – någon som gillar maskiner, trädgård, fastigheter och praktiskt arbete och som vill vara med och utveckla en av Sveriges mest spännande spa- och konferensanläggningar.
Arbetet sker enligt schema där arbete varannan helg ingår.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7882558-2045184". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Himmelsby Spa & Konferens AB
(org.nr 556675-3272), https://himmelsbyspakonferens.teamtailor.com
Himmelsby Norrgård 1 (visa karta
)
595 97 MANTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Himmelsby SPA & Konferens Jobbnummer
9956220