Städning av kontor - Deltid
Delco AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2026-07-08
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Är du noggrann, flexibel och trivs med att hålla arbetsmiljöer rena och trivsamma? Vi söker nu en engagerad medarbetare för företagsstädning, som vill bli en del av vårt professionella team. Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare inom företagsstädning kommer du att arbeta med:
Kontorsstädning
Butiksstädning
Trappstädning
M.M
Du kommer att behöva vara flexibel och kunna arbeta på olika typer av objekt, anpassa dig till olika arbetsmiljöer och upprätthålla högsta renlighetsstandard i alla uppdrag.
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta i en varierad och dynamisk miljö
Flexibla arbetstider med möjlighet till extra arbete vid behov
En deltidsanställning på cirka 35 timmar per vecka morgon/dagtid.
För den som är intresserad kan det förkomma extra arbete!
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och har öga för detaljer
Är flexibel och kan anpassa dig till olika arbetsmiljöer
Har tidigare erfarenhet av städning (meriterande men inget krav
Är punktlig och pålitlig
Låter det intressant så ser vi gärna att du ansöker till tjänsten! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7017970-2091687". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Delco AB
(org.nr 556850-3808), https://delco.teamtailor.com
Lundavägen 78 (visa karta
)
212 25 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9996415