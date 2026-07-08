Städning av kontor - Deltid

Delco AB / Städarjobb / Malmö
2026-07-08


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Är du noggrann, flexibel och trivs med att hålla arbetsmiljöer rena och trivsamma? Vi söker nu en engagerad medarbetare för företagsstädning, som vill bli en del av vårt professionella team.

Publiceringsdatum
2026-07-08

Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare inom företagsstädning kommer du att arbeta med:

Kontorsstädning

Butiksstädning

Trappstädning

M.M

Du kommer att behöva vara flexibel och kunna arbeta på olika typer av objekt, anpassa dig till olika arbetsmiljöer och upprätthålla högsta renlighetsstandard i alla uppdrag.
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta i en varierad och dynamisk miljö

Flexibla arbetstider med möjlighet till extra arbete vid behov

En deltidsanställning på cirka 35 timmar per vecka morgon/dagtid.

För den som är intresserad kan det förkomma extra arbete!
Vi söker dig som:

Är noggrann, ansvarstagande och har öga för detaljer

Är flexibel och kan anpassa dig till olika arbetsmiljöer

Har tidigare erfarenhet av städning (meriterande men inget krav

Är punktlig och pålitlig

Låter det intressant så ser vi gärna att du ansöker till tjänsten!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7017970-2091687".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Delco AB (org.nr 556850-3808), https://delco.teamtailor.com
Lundavägen 78 (visa karta)
212 25  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9996415

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