Vi söker röjare till skogsarbete JD Forest
J&D Forest AB / Skogsbrukarjobb / Gävle Visa alla skogsbrukarjobb i Gävle
2026-08-02
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Vill du arbeta utomhus och gillar fysiskt arbete? Då kan du vara den vi söker!
JD Forest söker nu flera medarbetare för röjningsarbete på olika orter runt om i Sverige.Publiceringsdatum2026-08-02Om tjänsten
Arbetet består främst av röjning i skog med röjsåg. Det är ett fysiskt krävande arbete där du arbetar utomhus i varierande terräng och väder. Du kommer att ingå i ett team där säkerhet, kvalitet och samarbete är viktiga delar av arbetet.
Vi söker dig som:
Är i god fysisk form och trivs med ett aktivt arbete.
Är ansvarsfull, noggrann och kan arbeta både självständigt och i grupp.
Kan kommunicera på svenska eller engelska.
Meriterande
B-körkort.
Röjsågskörkort.
Tidigare erfarenhet av skogsarbete eller röjning.
Vi erbjuder
Arbete runt om i Sverige.
En trygg arbetsplats med trevliga kollegor.
Möjlighet till utveckling inom skogsbranschen.
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att söka!
Välkommen med din ansökan till JD Forest! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: jdforestab@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J&D Forest AB
(org.nr 559551-6773)
Stora Esplanadgatan 21 F (visa karta
)
803 21 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10017920