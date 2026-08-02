Controller med fokus på ekonomi, inköp och verksamhetsutveckling
Göteborgs kommun / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2026-08-02
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Som controller hos oss använder du din analytiska förmåga där den gör störst skillnad, i socialtjänstens arbete för barn, unga och vuxna. Du kombinerar ekonomi, inköp och utvecklingsarbete samtidigt som du arbetar nära verksamheten.
Vi söker nu en controller till Spink, samlad placerings- och inköpsfunktion, då vår nuvarande kollega går vidare inom staden.
Om Spink
Spink är Göteborgs Stads samlade placerings- och inköpsorganisation inom socialtjänsten. Vi tillhör Socialförvaltning Sydväst, men arbetar på uppdrag av samtliga socialförvaltningar och förvaltningen för funktionsstöd. Arbetsplatsen finns på Stora Badhusgatan i centrala Göteborg.
Vi arbetar för att varje brukare ska få rätt insats, i rätt tid och till rätt kostnad. Vi ger socialsekreterare kvalificerat placeringsstöd, samordnar leverantörsuppföljningen och arbetar strategiskt med kategoriarbete inom barn och unga samt vuxenområdet.
Vi inför nu PRIIS, ett IT-stöd som Göteborgsregionens kommuner använder gemensamt för placeringar och inköp inom socialtjänsten. Vi stöttar ytterligare nio kommuner med registervård, leverantörsuppföljning och juridiskt stöd. Du kommer in när vi bygger framtidens inköpsprocesser för hela regionen.
Ett uppdrag med stor påverkan
Som controller på Spink har du en nyckelroll i utvecklingen av socialförvaltningarnas inköps- och behovsförsörjningsarbete. Genom analyser och uppföljning bidrar du till att rätt insatser möter rätt behov, med hög kvalitet och god kostnadseffektivitet. Du utvecklar inköpsprocesserna genom digitalisering och bidrar till det regiongemensamma arbetet mot välfärdsbrott.Publiceringsdatum2026-08-02Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
ta fram ekonomiska underlag och behovsanalyser inför upphandlingar
analysera och följa upp avtal, inköp och kostnadsutveckling
ta fram beslutsunderlag och analyser kopplade till kategoristyrning, hur vi strategiskt arbetar med inköpsområden
ta fram ekonomiska underlag inför förhandlingar och omförhandlingar av avtal
leda utvecklingsaktiviteter inom ekonomi, inköp, uppföljning och digitalisering
sammanställa, analysera och visualisera statistik och nyckeltal, bland annat i Power BI
bidra till utvecklingen av digitala verktyg och arbetssätt, däribland PRIIS
samverka med socialförvaltningar och regionala nätverk kring inköpsprocesser, behovsförsörjning och arbetet mot välfärdsbrott
Vem är du?
Vi söker dig som har några års erfarenhet som controller inom ekonomi- och/eller inköpsområdet och trivs med att arbeta nära verksamheten. Du har ett analytiskt förhållningssätt och tycker om att omsätta data och analyser till konkreta förbättringar.
För att trivas och lyckas i rollen är du utvecklingsorienterad och ser möjligheter i digitalisering, datadrivna arbetssätt och nya lösningar. Du arbetar strukturerat och har förmåga att planera, prioritera och driva ditt arbete framåt även när du hanterar flera frågor parallellt.
Eftersom rollen innebär många kontaktytor behöver du vara kommunikativ och ha lätt för att skapa förtroendefulla samarbeten. Du kan anpassa ditt sätt att kommunicera efter mottagare och har förmåga att göra komplex information begriplig och användbar i beslutsfattandet.
Du uppskattar också att arbeta tillsammans med andra och bidrar aktivt till ett gott samarbetsklimat.
Vi söker dig som har
högskoleutbildning inom ekonomi, offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
några års erfarenhet som controller inom ekonomi- och/eller inköpsområdet
erfarenhet från offentlig sektor
erfarenhet av ekonomisk analys och uppföljning samt god förståelse för sambandet mellan kalkyler, redovisning och verksamhetens resultat
mycket goda kunskaper i Excel.
Det är meriterande om du har
erfarenhet från kommunal socialtjänst
erfarenhet av inköpsstrategiskt arbete, inköpsanalys och/eller kategoristyrning
kunskap inom upphandling och avtalsfrågor
erfarenhet av processledning
erfarenhet av att arbeta med Power BI
erfarenhet av och intresse för att utveckla datadrivna arbetssätt och använda AI som stöd i analys- och utvecklingsarbete
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, särskilt analytisk förmåga, strukturerat arbetssätt, kommunikativ förmåga och samarbete.
Därför ska du välja oss
Hos oss får du mer än ett controlleruppdrag. Du blir en del av ett kompetent och engagerat team där vi delar kunskap, stöttar varandra och tillsammans driver utvecklingen framåt.
Du får möjlighet att arbeta strategiskt och långsiktigt med frågor som gör skillnad för socialförvaltningarnas verksamhet och för stadens invånare. Genom ditt arbete bidrar du till att utveckla effektiva inköpsprocesser, en hållbar behovsförsörjning, ökad digitalisering och ett regiongemensamt arbete mot välfärdsbrott.
Om du vill ha en roll där du både får analysera, utveckla och påverka – tillsammans med kunniga och engagerade kollegor – välkommen med din ansökan.Övrig information
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte be om personligt brev. Du kommer istället vid att få svara på ett antal frågor för tjänsten.
Intervjuer planeras genomföras den 1 och 2 september.
Det tänkta lönespannet för tjänsten är 40 000 - 54 000 sek per månad. Lönen baseras på en samlad bedömning av din utbildning, erfarenhet och kompetenser du tar med dig in i rollen. Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök då inte via systemet, kontakta istället rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Socialförvaltningen Sydväst Kontakt
Avdelningschef
Stina W Björstedt stina.w.bjorstedt@socialsydvast.goteborg.se 031-3660240 Jobbnummer
10017923