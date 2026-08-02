Vill du forma framtidens förskola i Växjö? Bli vår nya verksamhetschef!
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Pedagogchefsjobb / Växjö Visa alla pedagogchefsjobb i Växjö
2026-08-02
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-02Arbetsuppgifter
Växjö kommun växer och har höga ambitioner för barns lärande och utveckling. Nu söker vi dig som vill leda och utveckla framtidens förskola i en tid av stora möjligheter och förändring. Tillsammans med engagerade rektorer, medarbetare och kollegor i utbildningsförvaltningens ledning arbetar du för att skapa de bästa förutsättningarna för barns lärande, utveckling och välmående.
Förskolan är en central del av utbildningssystemet och har stor betydelse för barns lärande och livschanser. Som verksamhetschef har du ett övergripande ansvar för att säkerställa hög kvalitet, likvärdighet och en hållbar utveckling av verksamheten. Du leder utvecklingen av en förskola där kvaliteten ska kunna avläsas i barns utveckling, lärande, trygghet och välmående samt i deras förutsättningar att lyckas vidare genom hela utbildningssystemet.
Du leder genom rektorer och omsätter politiska mål och nationella styrdokument till konkret verksamhetsutveckling. Uppdraget innebär att balansera långsiktig utveckling med vardagens behov och skapa goda förutsättningar för ett starkt ledarskap nära verksamheten.
Förskolan står inför omfattande reformer, och du leder verksamheten genom förändring med fokus på kvalitet, stabilitet och effektiv resursanvändning. För dig som motiveras av att utveckla framtidens utbildning erbjuder rollen en möjlighet att påverka både verksamhetens riktning och kommunens långsiktiga utveckling.
Som medlem i ledningsgruppen förväntas du ta ett gemensamt ansvar för utbildningsförvaltningens samlade resultat och utveckling. Du bidrar aktivt till att utveckla styrning, kvalitet, kompetensförsörjning och samverkan över verksamhetsgränserna för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och elever i hela utbildningskedjan. Vi arbetar långsiktigt för att stärka barns språkutveckling, skapa mer likvärdiga förutsättningar mellan förskolor, utveckla det kompensatoriska uppdraget och säkerställa att alla barn ges goda möjligheter att nå sin fulla potential.
Ditt uppdrag i korthet
• Leda och utveckla förskoleverksamheten genom rektorer
• Säkerställa kvalitet utifrån mål, lagstiftning och prioriteringar
• Driva och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på barns utveckling, lärande, språkutveckling och likvärdiga förutsättningar.
• Ansvara för att verksamheten utvecklas med hög kvalitet inom givna ekonomiska ramar samt säkerställa en långsiktigt hållbar resursanvändning.
• Arbeta strategiskt med kompetens- och organisationsutvecklingKvalifikationer
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för utbildningsfrågor och som motiveras av att skapa förutsättningar för andra att lyckas. Vi söker även dig som har:
• Pedagogisk högskoleexamen eller annan relevant utbildning
• Erfarenhet av strategiskt utvecklings- och förändringsarbete samt av att leda förändring i komplexa organisationer.
• Dokumenterad förmåga att skapa resultat genom ett tydligt och tillitsfullt ledarskap.
• God förståelse för ekonomi, kvalitet och verksamhetsstyrning
• Flerårig chefserfarenhet, gärna inom utbildningssektorn.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från politiskt styrd organisation eller annan komplex verksamhet
• Erfarenhet från förskola på huvudmannanivå eller liknande strategiskt uppdrag
• Erfarenhet av att leda genom andra chefer
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-11-01 eller enligt överenskommelse.
Vi avser att hålla de inledande intervjuerna vid följande tillfällen: 2/9 kl. 09.00--12.00 samt 8/9 kl.13.00-17.00. Slutintervjuerna är planerade 14/9 kl 13.00-17.00
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rece 44/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via kontaktcenter 0470-41000 Jobbnummer
10017933