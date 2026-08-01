Möbeltapetserare & Specialist på Båtkapell och Båtklädsel
Kemtvätt & Skrädderi i Hallunda Handelsbolag / Tapetserarjobb / Botkyrka Visa alla tapetserarjobb i Botkyrka
2026-08-01
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Vi söker nu en noggrann och erfaren möbeltapetserare med specialkompetens inom tillverkning och klädsel av båtar i alla typer.
١ Tillverkning och reparation av båtkapell, kapell, dynor och dynöverdrag
2 Möbeltapetsering för hemmiljö: soffor, fåtöljer, stolar och sänggavlar
3 Tapetsering och inredning av båtar: säten, dynor, väggar och golv i båtkabiner
4 Sömnad i marina tyger som är vatten- och UV-beständiga
5 Arbete utifrån mått, skisser och mallar
6 Arbete med både handverktyg och industrisymaskin. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: Bassamabd98@yahoo.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kemtvätt & Skrädderi i Hallunda Handelsbolag
Hallunda Centrum (visa karta
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145 68 NORSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kemtvätt & Skrädderi i Hallunda HB Kontakt
Tony Danial Bassamabd98@yahoo.com 0737759921 Jobbnummer
10017915