Möbeltapetserare & Specialist på Båtkapell och Båtklädsel

Kemtvätt & Skrädderi i Hallunda Handelsbolag / Tapetserarjobb / Botkyrka
2026-08-01


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Vi söker nu en noggrann och erfaren möbeltapetserare med specialkompetens inom tillverkning och klädsel av båtar i alla typer.
١ Tillverkning och reparation av båtkapell, kapell, dynor och dynöverdrag
2 Möbeltapetsering för hemmiljö: soffor, fåtöljer, stolar och sänggavlar
3 Tapetsering och inredning av båtar: säten, dynor, väggar och golv i båtkabiner
4 Sömnad i marina tyger som är vatten- och UV-beständiga
5 Arbete utifrån mått, skisser och mallar
6 Arbete med både handverktyg och industrisymaskin.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: Bassamabd98@yahoo.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kemtvätt & Skrädderi i Hallunda Handelsbolag
Hallunda Centrum (visa karta)
145 68  NORSBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kemtvätt & Skrädderi i Hallunda HB

Kontakt
Tony Danial
Bassamabd98@yahoo.com
0737759921

Jobbnummer
10017915

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