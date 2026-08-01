Flyttstädare sökes noggrann och serviceinriktaD
Akelssons flytt och städ AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2026-08-01
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Vi söker en noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad flyttstädare som vill bli en del av vårt team.
Som flyttstädare kommer du att arbeta med städning av bostäder inför flytt och säkerställa att våra kunder får ett professionellt och kvalitativt resultat. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat rengöring av kök, badrum, fönster, golv och övriga ytor enligt våra höga kvalitetskrav.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av flyttstädning eller professionell städning (krav)
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Är bra på att samarbeta och bidra till en positiv arbetsmiljö
Är noggrann, ansvarsfull och har öga för detaljer
Är flexibel, punktlig och pålitlig
Har ett trevligt bemötande mot kunder och kollegor
Körkort är ett krav Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: info@akelssonsflyttstad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Akelssons flytt och städ AB
(org.nr 559568-8705), https://akelssonsflyttstad.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10017911