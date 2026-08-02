Maskinoperatör till eftermiddagsskift, Gnosjö
Aktiv Bemanning I Småland Aktiebolag / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Gnosjö Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Gnosjö
2026-08-02
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, Gislaved
, Värnamo
eller i hela Sverige
Nu söker vi en driven maskinoperatör till ett längre inhyrningsuppdrag i Gnosjö med goda möjligheter till utveckling och anställning på kundföretaget.
Som maskinoperatör arbetar du eftermiddagsskift och ansvarar för att övervaka och sköta maskiner i produktionen. Arbetet är rörligt och kräver fokus, noggrannhet och god simultankapacitet. Upplärningen på arbetsplatsen kommer att ske på dagtid och du flyttas över till eftermiddagen när du lärt dig tillräckligt mycket.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi tror att du är engagerad, har ett starkt driv och en vilja att prestera ett bra arbete varje dag. Du tar ansvar för dina uppgifter och bidrar till att hålla en hög kvalitet i produktionen.
Efter introduktion förväntas du kunna hantera mätinstrument samt läsa och förstå ritningar för att genomföra de kvalitetskontroller som utförs vid maskinerna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiv Bemanning I Småland Aktiebolag
(org.nr 556639-2550)
335 30 GNOSJÖ Arbetsplats
Aktiv Bemanning i Småland AB Jobbnummer
10017918