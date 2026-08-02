Arbetsterapeut med fokus på arbetsförmåga och möjligheter
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen / Sjukgymnastjobb / Simrishamn Visa alla sjukgymnastjobb i Simrishamn
2026-08-02
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Vill du vara med och skapa framtidens arbetsmarknadsarbete?
På vår enhet arbetar vi för att fler människor ska få möjlighet att nå egen försörjning, stärkt självständighet och ökad delaktighet i samhället. Vi möter personer med olika erfarenheter och förutsättningar och tror på kraften i individens resurser.
Nu söker vi en arbetsterapeut som vill bidra med sin kompetens i ett tvärprofessionellt team där samverkan, utveckling och individens möjligheter står i fokus. Hos oss får du en varierad och meningsfull roll där du kombinerar din arbetsterapeutiska kompetens med ett arbetslivsinriktat perspektiv.
Vi erbjuder en arbetsplats där engagemang, nytänkande och samarbete värderas högt. Du får stora möjligheter att påverka både ditt eget arbete och utvecklingen av verksamheten.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-02Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut har du en central roll i att bedöma och stärka individers möjligheter att närma sig arbete eller studier.
Du kommer bland annat att:
• genomföra aktivitets- och arbetsförmågebedömningar utifrån individens fysiska, psykiska och kognitiva förutsättningar
• kartlägga resurser, hinder och behov av anpassningar i relation till arbetslivet
• dokumentera bedömningar och bidra till planering och uppföljning av individuella insatser
• ge råd och konsultativt stöd till kollegor inom verksamheten
• delta i gruppverksamheter och utveckla arbetslivsinriktade insatser
• samverka med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra relevanta aktörer
• bidra till utvecklingen av arbetsmetoder och processer inom arbetsmarknadsenheten.
Arbetet präglas av nära samarbete med arbetsmarknadskonsulenter, handledare och andra professioner för att skapa hållbara vägar mot arbete och studier.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och som vill använda din kompetens i ett sammanhang där du gör skillnad för människor varje dag.
Du arbetar strukturerat och självständigt samtidigt som du trivs i nära samarbete med andra. Du har ett coachande och lösningsfokuserat förhållningssätt och är bra på att skapa förtroendefulla relationer. Du ser möjligheter, motiveras av utvecklingsarbete och har ett genuint intresse för människors väg mot arbete och egen försörjning.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering, aktivitets- eller arbetsförmågebedömningar samt samverkan med olika myndigheter. Erfarenhet av bedömningsinstrument såsom AWP eller liknande är meriterande.
B-körkort är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Hos oss får du ett arbete där din kompetens gör verklig skillnad både för individen och för samhället. Vi erbjuder ett utvecklande uppdrag, engagerade kollegor och goda möjligheter till kompetensutveckling.
Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen att bli en del av vårt team och bidra till att fler människor hittar sin väg till arbete, studier och ökad självständighet.
Om du blir aktuell för ett erbjudande om anställning kan du behöva uppvisa ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister. Information om vilket utdrag som krävs lämnas i samband med rekryteringsprocessen. Utdraget ska vara giltigt och visas upp innan anställning kan erbjudas. Du kan läsa mer här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Inför en eventuell anställning behöver du även kunna styrka din identitet och din rätt att arbeta i Sverige genom att uppvisa giltig fotolegitimation samt, i förekommande fall, handlingar som visar att du är medborgare i Sverige, ett annat EU/EES-land eller Schweiz, alternativt har ett giltigt arbetstillstånd eller annan rätt att arbeta i Sverige.
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/karriar-i-simrishamn
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Oss når du via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337777 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simrishamns Kommun
(org.nr 212000-0969)
Stortorget 6 (visa karta
)
272 80 SIMRISHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Helén Arvidsson helen.arvidsson@simrishamn.se +46414819428 Jobbnummer
10017932