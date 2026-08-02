Samordnare beredskap och försörjning inom måltidsverksamhet
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2026-08-02
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Måltid
Avdelning Måltid ansvarar för hela kedjan – från planering och anskaffning av livsmedel till produktion, paketering, leverans och servering av måltider samt leverans av specerier. I uppdraget ingår även meny- och receptplanering, egenkontroll, näringslära, kostekonomi, måltidsmiljö, restaurangverksamhet och byggnationsprojekt för kök. Varje dag säkerställer vi att förskolor, grund- och gymnasieskolor, äldreomsorg samt hälso- och sjukvården får säkra och kvalitativa måltider.
Nu söker vi en samordnare för beredskap och försörjning – en ny roll i en samhällsviktig verksamhet. Rollen är under uppbyggnad och kommer att utvecklas över tid, där innehåll, ansvar och samverkansytor successivt formas i takt med verksamhetens och regionens arbete. Vi söker dig som vill skapa struktur, utveckla arbetssätt och driva utveckling i en verksamhet med stor betydelse för samhället.Publiceringsdatum2026-08-02Arbetsuppgifter
I rollen som samordnare för beredskap och försörjning ansvarar du för att samordna och utveckla måltidsverksamhetens arbete inom området. Du identifierar behov och tar fram, förankrar och implementerar planer, rutiner och arbetssätt som stärker verksamhetens beredskap och försörjningsförmåga. En viktig del av uppdraget är att följa upp och kontinuerligt utveckla verksamhetens förmåga att hantera olika typer av störningar och kriser.
Du samordnar även beredskapsrelaterade frågor kopplade till upphandling, avtal och leverantörsförsörjning och fungerar som ett stöd till verksamheten i frågor som rör beredskap, försörjning och informationshantering. Vid behov ansvarar du för att samordna statliga bidrag och utvecklingsinsatser inom avdelningen måltid.
I rollen leder och samordnar du arbetsgrupper och projekt samt samverkar med andra förvaltningar, myndigheter och externa aktörer. Du deltar också i relevanta nätverk och forum för att bidra till kunskapsutbyte och omvärldsbevakning. Utöver detta är du en aktiv del i avdelningens utvecklings- och förbättringsarbete och bidrar till att stärka verksamheten både på kort och lång sikt.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med frågor på både strategisk och operativ nivå och som har god förståelse för hur långsiktigt utvecklingsarbete omsätts i praktiken. Du har erfarenhet av måltidsverksamhet och en god kunskap om de förutsättningar och krav som präglar området.
Du har också erfarenhet av att leda projekt och processer samt av att planera, följa upp och utvärdera verksamhet och utvecklingsinsatser. Vi ser också att du har erfarenhet från regional, kommunal eller statlig verksamhet, eftersom uppdraget innebär samverkan med flera offentliga aktörer. För tjänsten krävs B-körkort och svenskt medborgarskap.
Det är meritande om du har erfarenhet av offentlig upphandling.
För att lyckas i rollen är du självgående och tar ansvar för ditt uppdrag. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och driver dina processer framåt. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningar är klara för alla berörda. Du arbetar väl tillsammans med andra, är lyhörd och smidig i dina kontakter samt har lätt för att skapa och utveckla goda relationer. Rollen ställer också krav på att du är flexibel, har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Måltid Kontakt
Josefine Jessen, avdelningschef josefine.jessen@gotland.se 0498269450 Jobbnummer
10017917