städning
BrinnandeKraft AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-07-28
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Hemstädning med kvalitet och hjärta – bli en del av vårt team!
Vi söker en duktig och engagerad städare som vill arbeta med hemstädning i hela Stockholm. Hos oss blir du ansvarig för 10–15 fasta kunder som du återkommer till varje eller varannan vecka. Ibland arbetar du även tillsammans med kollegor vid stor- och flyttstädningar.
Vi erbjuder:
Flexibelt schema och stöttande arbetsledning
Möjlighet att växa och utvecklas inom företaget
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarsfull och vill ge det lilla extra
Har erfarenhet av städning eller viljan att lära dig
Kan tala svenska eller engelska – vi talar även ukrainska och ryska
Har giltigt arbetstillstånd i Sverige
Arbetsområde: Hela Storstockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: brinnandestad@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BrinnandeKraft AB
(org.nr 556955-5203) Arbetsplats
Brinnande Kraft AB Jobbnummer
10013532