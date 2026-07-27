Gruppchef till Ringhals
Samhall Aktiebolag / Chefsjobb / Varberg Visa alla chefsjobb i Varberg
2026-07-27
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Om Samhall
Samhall finns till för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad där alla ses som en tillgång. Vårt uppdrag är att skapa meningsfulla jobb för personer med funktionsnedsättning. Varje år anvisas ca 2 000 personer till oss från Arbetsförmedlingen och det vi gör är att erbjuda dem en stabil plattform att stå på och möjlighet att träna sina förmågor och utveckla sin kompetens. Vårt viktigaste mål är att 1 500 personer varje år ska lämna oss för ett arbete utanför Samhall.
Oavsett var du jobbar i vår organisation är vårt uppdrag och våra mål högst närvarande. Övertygelsen om att alla människor har kompetens är en kompass och en drivkraft för oss alla. Vi tror att du som läser detta känner lika starkt för det som vi.
Vi är 24 000 anställda, varav cirka 1500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort.
Välkommen till Samhall!Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Ditt bidrag till Samhall är att du skapar förutsättningar för våra medarbetare att lita på sin kompetens och ta steget in på den ordinarie arbetsmarknaden. Du skapar en bra struktur och ansvarar för planeringen kring medarbetarnas utveckling i samarbete med Områdeschefer. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att matcha medarbetare mot verksamhetens uppdrag samt utveckla medarbetares motivation, yrkeskunnande och arbetsförmåga. Du har ett coachande förhållningssätt och arbetar aktivt för att öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron. Som gruppchef bidrar du även operativt till en välfungerande drift och en kvalitativ leverans till kund genom effektiv resursplanering, uppföljning och daglig ledning av verksamheten. För att skapa förutsättningar för övergångar till den reguljära arbetsmarknaden arbetar du som gruppchef även aktivt med att bygga relationer och nätverk med företag i närområdet.Kvalifikationer
Ledarskapserfarenhet med personalansvar
Dokumenterad erfarenhet av operativt arbete med personalutveckling
Meriterande med erfarenhet av lokalvård/facility service
Erfarenhet av att bygga/utveckla goda långsiktiga relationer och nätverk
Lägst gymnasial utbildning
God svenska i tal och skrift
B-körkort erfordras för tjänsten
Då många av våra kunder kräver säkerhetsprövning behöver du bli godkänd vid en säkerhetsprövning för att vara aktuell för anställning.
Ansökan och praktisk information
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!
På Samhall arbetar människor med många olika bakgrunder och erfarenheter. Det tror vi gör oss till en mer kreativ, utvecklande och inkluderande arbetsplats. Därför söker vi alltid personer som kan bidra med nya perspektiv och erfarenheter.
Om du har frågor eller vill veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Tillträde: Enl överenskommelse
Geografisk placering: Ringhals (Varberg)
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Rekryterande chef: Verksamhetschef, Welat Baskin, Welat.Baskin@samhall.seFacklig kontakt
Linda Hinderyd, Ledarna 072-2044967 Asim Zilic, Saco 070-3594515 Susanne Petterson, Unionen 070-2826191 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8000006-2118663". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samhall Aktiebolag
(org.nr 556448-1397), https://karriar.samhall.se
Härdgatan 32A (visa karta
)
432 32 VARBERG Arbetsplats
Samhall AB Jobbnummer
10013501