Kontrollanter för tillsyn av skyddsrum i Stockholms län
Länsstyrelsen I Stockholms Län, Beredskapsfrågor, Samhällsskydd Och Beredskap / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2026-07-27
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Vill du vara med att skapa samhällsnytta och utveckla länets krisberedskap? Från årsskiftet ansvarar Länsstyrelsen i Stockholm för kontroll av civila skyddsrum i länet. Vi söker dig som vill arbeta som skyddsrumskontrollant och bidra till detta nya uppdrag. Du kommer att vara med och utveckla vårt arbetssätt samt påbörja kontroller av länets skyddsrum.
Vad ingår i rollen?
Skyddsrum är en mycket viktig del av Sveriges civila beredskap och finns till för att skydda befolkningen vid samhällshot och andra allvarliga händelser. Som skyddsrumskontrollant kommer du att utföra kontroller och efterkontroller av skyddsrum i Stockholms län. Du kan även komma att delta i utredningsärenden och arbeta med administrativa uppgifter kopplat till uppdraget. Du kommer att ingå i den nybildade skyddsrumsgruppen vid Enheten för samhällsskydd och beredskap.
Tillsammans med kollegorna planerar du dina kontroller, skickar kallelser till fastighetsägare, utför kontrollerna samt följer upp att eventuella brister åtgärdas. I rollen ingår också vägledning vilket innebär att du kommer att ge råd och stöd i olika frågor kring skyddsrum som ställs till myndigheten av fastighetsägare och allmänhet.
Uppdraget är nytt vilket innebär att du kommer att vara delaktig i att utveckla arbetssätt och rutinbeskrivningar.
Tjänsten innebär resor inom Stockholms län.
Som medarbetare på Länsstyrelsen kan du även behöva arbetsledas till andra arbetsuppgifter inom avdelningen eller på myndigheten då vi är en beredskapsmyndighet och kan få tillfälliga uppdrag som snabbt ska lösas. Det är således en förutsättning att du som person har intresse för att arbeta på bredden när tillfälle ges.
Är du den vi söker?
För den här rollen vill vi att du har:
Relevant utbildning eller annan relevant och aktuell kompetens från bygg- eller fastighetsbranschen, eller flerårig aktuell erfarenhet av platsbaserad tillsyn som länsstyrelsen bedömer relevant,
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift,
B-körkort.
För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i dig själv, ha integritet och mod att fatta beslut även i komplexa och ibland utmanande situationer. Du är strukturerad, analytisk och hjälpsam samt har god kommunikativ och pedagogisk förmåga.
Du kan prioritera och har vana vid att hantera många ärenden parallellt. Du tycker om att samarbeta men trivs också med att arbeta på egen hand.
Som medarbetare på Länsstyrelsen behöver du:
ha förmåga att utifrån en helhetssyn fatta beslut med hänsyn till flera perspektiv,
förstå att en central roll för Länsstyrelsen är att göra avvägningar mellan olika intressen,
ha förmåga att prioritera och ställa om för att arbeta med nya uppgifter eller i nya sammanhang.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete med fastighetsbesiktning eller motsvarande,
erfarenhet av arbete med skyddsrum eller betongkonstruktioner som vi bedömer som relevant,
erfarenhet av platsbaserat tillsynsarbete,
annan erfarenhet av arbete på statlig myndighet.
Mer om oss och rollen
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Den är på heltid, med placering i Stockholm. Du kommer att ha möjlighet att arbeta på distans när verksamheten så medger. Vi vill att du börjar så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Du tillhör Enheten för samhällsskydd och beredskap, som är en del av Avdelningen för beredskapsfrågor, en växande avdelning på myndigheten, med idag närmare 60 anställda.
Som tillsvidareanställd på Länsstyrelsen i Stockholms län kommer du att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov och du kan komma att ingå i myndighetens organisation i stabsläge.
Så rekryterar vi
I samband med att du registrerar din ansökan kommer du få svara på ett antal urvalsfrågor. Du behöver därför inte bifoga något personligt brev. Ditt CV ska vara skrivet på svenska. Intervjuer sker från och med vecka 35.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.
Om du har frågor
Frågor om rollen besvaras av rekryterande chef Moa Karlsson, tfn 010- 223 10 00.
Fackliga kontaktpersoner är Susann Sass-Jonsson för SACO och Göran Dalin för ST, båda nås via tfn 010- 223 10 00.
Sista dag att ansöka är 18 augusti 2026.
Antal tjänster: 2.
Referensnummer: 112-39688-2026.
Välkommen med din ansökan!
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor. Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra samhällsaktörer.
På regeringens uppdrag verkar vi för att nationella mål får genomslag i vårt län. Hos oss finns experter inom många olika sakområden – vår samlade kompetens har en imponerande bredd, och här lär du dig något nytt varje dag.
Läs mer om oss på www.lansstyrelsen.se/stockholm/jobba-hos-oss.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Stockholms Län
(org.nr 202100-2247), https://www.lansstyrelsen.se/
Regeringsgatan 66 (visa karta
)
111 39 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen I Stockholms Län, Beredskapsfrågor, Samhällsskydd Och Beredskap Kontakt
Enhetschef
Moa Karlsson moa.e.karlsson@lansstyrelsen.se 010-2231000 Jobbnummer
10013502