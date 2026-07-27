Städare sökes till vårt härliga team i Mariestad!
Klara Städ AB / Städarjobb / Mariestad Visa alla städarjobb i Mariestad
2026-07-27
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klara Städ AB i Mariestad
, Skövde
, Karlstad
, Örebro
, Linköping
eller i hela Sverige
✨ Vill du ha ett jobb där du gör skillnad – varje dag?
PLACERING: Mariestad med omnejd
Vi på Klara Städ växer och söker nu fler städhjältar till vårt team i Mariestad! Vi söker flera personer till olika tjänstgöringsgrader!
Du behöver inte ha jobbat med städning tidigare. Det viktigaste för oss är vem du är som person – att du vill lära dig, tycker om att hjälpa människor och vill vara en del av ett härligt team.
Kanske söker du ditt första jobb?
Kanske vill du byta bana och prova något nytt?
Eller så har du redan erfarenhet inom service eller städ?
Hos oss är alla välkomna att söka.
Vi tror att människor växer när de får rätt stöd, ansvar och uppskattning. Därför lägger vi stor vikt vid att skapa en trygg arbetsplats där vi hjälper varandra och har roligt tillsammans.
✨ Vad jobbet innebär:
Hemstädning
Kontorsstädning
Flyttstädning
Att hjälpa människor få en enklare och trevligare vardag
Du kommer arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor ute hos våra kunder i Västerås med omnejd.
✨ Vi tror att du:
Är positiv och ansvarstagande
Tycker om att göra ett bra jobb
Är serviceinriktad och gillar människor
Vill utvecklas och lära dig nya saker
Har körkort (meriterande)
Ingen erfarenhet krävs – vi lär dig det du behöver kunna.
✨ Hos oss får du:
Ett tryggt och välkomnande team
Varierande arbetsdagar
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Kollektivavtal
Möjlighet att använda företagsbil i tjänst
Ett jobb där ditt arbete verkligen uppskattas
Vi söker människor med rätt inställning och hjärta – resten kan vi lära ut 💙
Vi ser fram emot din ansökan!
OBS:
Ansökan sker endast via mejl och vi återkopplar till de kandidater som går vidare i processen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: pontus@klarastad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klara Städ AB
(org.nr 559237-6981)
Hantverkaregatan 1 (visa karta
)
542 39 MARIESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10013504