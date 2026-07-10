Städning
Öviks Städservice AB / Städarjobb / Örnsköldsvik Visa alla städarjobb i Örnsköldsvik
2026-07-10
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Medarbetare till vårt serviceteam – timanställning
Öviks Städservice söker timanställda medarbetare till vårt serviceteam i Örnsköldsvik.
Arbetet är varierande och kan bland annat bestå av trappstädning, enklare städ- och serviceuppdrag, klottersanering, skötsel och underhåll av utomhusmiljöer, grästrimning, renhållning, transporter och andra praktiska arbetsuppgifter vid behov. Under vinterperioden kan arbetet även innebära snöskottning och halkbekämpning.
Vi söker dig som är arbetsvillig, noggrann och trivs med ett fysiskt och varierande arbete. Du kan arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.
Krav: B-körkort samt svenska eller engelska. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande.
Vi erbjuder kollektivavtal och schyssta villkor.
Timanställning vid behov med möjlighet att börja omgående.
Vi tar endast emot ansökningar på e-post!!! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: Jobb@oviksstad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicemedsrbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Öviks Städservice AB
(org.nr 559294-9076)
Åsvägen 51 (visa karta
)
891 30 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9999979