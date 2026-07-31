Överläkare/Specialistläkare till Allmänpsykiatrin, Piteå sjukhus
Region Norrbotten / Läkarjobb / Piteå Visa alla läkarjobb i Piteå
2026-07-31
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Allmänpsykiatrin i Piteå är en specialistpsykiatrisk öppenvårdsklinik som arbetar inom upptagningsområdet Piteå Älvdalen, vilket innefattar kommunerna Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog. Vi är ett 70-tal medarbetare som bedriver psykiatrisk öppenvård med olika behandlings- och utredningsinsatser för personer från 18 års ålder. Vårt mål är att erbjuda en god, evidensbaserad och personcentrerad vård.
Hos oss arbetar flera olika professioner, bland annat psykologer, skötare, sjuksköterskor, beteendevetare, specialistläkare, socionomer, fysioterapeuter, rehabkoordinatorer, medicinska sekreterare och administratörer. Som en del av Division Nära fortsätter vi att utveckla verksamheten mot en ännu mer patientnära, tillgänglig och personcentrerad vård.
Inom kliniken finns även Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam (SPOT), som arbetar preventivt för att förebygga behov av slutenvård, minska vårdtider i heldygnsvård och erbjuda tidiga insatser med hög delaktighet för patienten. Under hösten genomför vi samtidigt en nysatsning på vår psykosverksamhet. Genom att stärka och vidareutveckla arbetet skapar vi bättre förutsättningar för samordnade, flexibla och personcentrerade insatser för patienter med psykossjukdom, med fokus på kontinuitet, delaktighet och hög kvalitet i vården.
Vill du vara med på resan och utveckla framtidens psykiatri tillsammans med oss? Nu söker vi en överläkare eller specialistläkare som vill bidra till både verksamhetens utveckling och patienternas bästa.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad specialistläkare inom psykiatri med tidigare erfarenhet av arbete inom specialiserad psykiatri. Du har en god förmåga att utrycka dig i svenska och engelska, i såväl tal som skrift och vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av journalsystemen Cosmic och VAS. Även tidigare erfarenhet av uppdrag som medicinsk ledningsansvarig läkare (MLA) ses som en merit.
Stor vikt läggs vid dina personliga kompetenser. Som person ser vi att du är självgående samtidigt som du har en god samarbetsförmåga, du tar ansvar och driver dina processer framåt men du värderar även och ser nyttan i att samarbeta med andra. Vidare ser vi även att du är kommunikativ och har ett gott omdöme, vilket gör att du kan göra korrekta avvägningar och prioriteringar.
Det här får du arbeta med
Som överläkare eller specialistläkare hos oss blir du en viktig del av klinikens utveckling. Tjänsten kan innefatta arbete inom psykosverksamheten, allmänpsykiatriska mottagningen eller en kombination av klinikens verksamheter, utifrån verksamhetens behov och din kompetens, erfarenhet och dina intresseområden. Beroende på kompetens och erfarenhet kan tjänsten även innebära ett uppdrag som medicinskt ledningsansvarig läkare (MLA).
Arbetet omfattar medicinska bedömningar, diagnostik, behandling och uppföljning inom specialistpsykiatrisk öppenvård. Du arbetar teambaserat tillsammans med övriga professioner, deltar i behandlingsplanering, utvecklingsarbete och bidrar med medicinsk kompetens i utredningar. Beroende på kompetens, erfarenhet och intresse kan du även delta i exempelvis läkemedelsronder, ECT-ronder, psykosronder eller verksamhetens ADHD-arbete. Det finns också möjlighet att arbeta nära erfarna team, såsom psykosteamet eller SPOT-teamet, samt bidra till fortsatt utveckling av vårdens arbetssätt och kvalitet inom dessa specialiserade verksamhetsområden. Rollen innefattar också handledning av kollegor samt AT-, BT- och ST-läkare, och samverkan med interna och externa samarbetspartners.
Vi värdesätter personcentrerad vård, teamarbete och ett aktivt engagemang i verksamhetens utveckling. Du blir en viktig del i arbetet med att skapa en sammanhållen, tillgänglig och nära psykiatrisk vård för våra patienter.
Det här erbjuder vi dig
Kontinuerlig kompetensutveckling.
Möjlighet att delta i utveckling av verksamhet och behandlingsutbud
Handledning och kollegialt stöd i en erfaren specialistgrupp
Möjlighet att bidra till utbildning av AT-, BT- och ST-läkare
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med placering vid Allmänpsykiatrin, Piteå sjukhus. Arbetstiden är förlagd till dagtid, jour kan bli aktuellt. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, tillträde sker enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
972 41 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
NLF
Ioannis Karachristos ioannis.karachristos@norrbotten.se 073-061886 Jobbnummer
10016673