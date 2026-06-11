Städledare
Keab Gruppen AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-06-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Keab Gruppen AB i Stockholm
, Norrtälje
, Västerås
eller i hela Sverige
Arbetsledare med erfarenhet och kunskap
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande person med erfarenhet som vill bli en del av vårt team!
Dagliga besök på olika platser/kunder
Kunna leda en fönsterputs, storstädning, golvvård, m.m.
Kunna utföra kvalitetskontroller och kundmöten.
Samarbete med kollegor och arbetsledning för att säkerställa hög kvalitet.
Vi söker dig som:
Har B-körkort och god körvana.
Kan tala, förstå och skriva svenska bra.
Är noggrann, serviceminded, självgående och har ett öga för service och framförallt kvalitet.
Kan det mesta inom städning så som golvvård, fönsterputs, storstädning, m.m.
Trivs med att arbeta på olika tider och platser
Har god kommunikationsförmåga.
Erfarenhet av liknande arbete vilket är ett krav.
Vi erbjuder:
Ett varierande och fritt arbete med stort ansvar.
Bil.
Kollektivavtal och goda anställningsvillkor.
Ett engagerat och stöttande team.
Friksvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
E-post: info@keabgruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Keab Gruppen AB
(org.nr 556327-4124)
Cedergrensvägen 31 (visa karta
)
126 36 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Keab Gruppen AB Kontakt
VD
Kyriakos Eleftheriadis kyriakos@keabgruppen.se 0707274606 Jobbnummer
9959539