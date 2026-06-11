Städledare

Keab Gruppen AB / Städarjobb / Stockholm
2026-06-11


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Arbetsledare med erfarenhet och kunskap
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande person med erfarenhet som vill bli en del av vårt team!
Dagliga besök på olika platser/kunder
Kunna leda en fönsterputs, storstädning, golvvård, m.m.
Kunna utföra kvalitetskontroller och kundmöten.
Samarbete med kollegor och arbetsledning för att säkerställa hög kvalitet.

Vi söker dig som:
Har B-körkort och god körvana.
Kan tala, förstå och skriva svenska bra.
Är noggrann, serviceminded, självgående och har ett öga för service och framförallt kvalitet.
Kan det mesta inom städning så som golvvård, fönsterputs, storstädning, m.m.
Trivs med att arbeta på olika tider och platser
Har god kommunikationsförmåga.
Erfarenhet av liknande arbete vilket är ett krav.

Vi erbjuder:
Ett varierande och fritt arbete med stort ansvar.
Bil.
Kollektivavtal och goda anställningsvillkor.
Ett engagerat och stöttande team.
Friksvårdsbidrag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
E-post: info@keabgruppen.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Keab Gruppen AB (org.nr 556327-4124)
Cedergrensvägen 31 (visa karta)
126 36  HÄGERSTEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Keab Gruppen AB

Kontakt
VD
Kyriakos Eleftheriadis
kyriakos@keabgruppen.se
0707274606

Jobbnummer
9959539

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