Tågtekniker EuroMaint Landskrona - Håll Sveriges godsvagnar rullande
EuroMaint Rail AB / Maskinreparatörsjobb / Landskrona Visa alla maskinreparatörsjobb i Landskrona
2026-07-29
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Företagsbeskrivning:
Har du ett stort tekniskt intresse och trivs med praktiskt arbete i team? Som tågtekniker hos oss på EuroMaint får du en viktig roll i att säkerställa att godsvagnar håller hög kvalitet, är driftsäkra och uppfyller höga krav på säkerhet. Tillsammans med engagerade kollegor bidrar du till en välfungerande verksamhet där samarbete, utveckling och ansvarstagande står i fokus.
Arbetsbeskrivning:Om rollenSom tågtekniker utför du underhåll, felsökning och reparation av godsvagnar. Du blir en del av ett engagerat team på cirka 20 medarbetare och arbetar nära dina kollegor i det dagliga arbetet. Arbetsuppgifterna utförs både enskilt och tillsammans med andra kollegor för att säkerställa ett säkert, kvalitativt och effektivt arbetsutförande.
I rollen arbetar du enligt gällande instruktioner, rutiner och krav i verksamhetsledningssystemet. Du ansvarar för att hantera och signera kontrollistor samt rapportera utfört arbete och förbrukat material i våra system. Du deltar aktivt i mötesforum och förbättringsarbete för att utveckla verksamheten och bidrar till att skapa ordning och reda på arbetsplatsen.
Du uppmärksammar och rapporterar avvikelser inom trafiksäkerhet, kvalitet och arbetsmiljö samt tar ansvar för teamets gemensamma arbetsuppgifter. En naturlig del av arbetet är att använda fastställda skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning samt säkerställa att arbetsplats, verktyg och utrustning är väl rengjorda och återställda efter avslutat arbete.
Din profilVi söker dig som är ansvarstagande, positiv och självgående. Du har lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter och arbetar noggrant enligt instruktioner. Du är lösningsorienterad, öppen för nya arbetssätt och ser möjligheter att utveckla både dina egna kunskaper och verkstadens arbetssätt.
Vi tror att du har ett stort praktiskt och tekniskt intresse, gärna i kombination med en verkstadsteknisk eller industriell utbildningsbakgrund. Som person är du engagerad, nyfiken och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen. Publiceringsdatum2026-07-29Kvalifikationer
Utbildning inom verkstad, industri eller annat tekniskt område, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
B-körkort
Datorvana
Meriterande:
Erfarenhet av svets- eller plåtarbete
Truckkort
Förmåner & erbjudandeVi erbjuder:
Friskvårdsbidrag på 4 000 kr per år
Ersättning för läkarkostnader och receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet
Gratis mensskydd på alla våra arbetsplatser
På EuroMaint erbjuder vi en tydlig karriär- och lönemodell för våra tågtekniker. Rollen är indelad i flera nivåer, vilket innebär att du kan utvecklas och befordras inom yrket i takt med att du växer, tar större ansvar och breddar din kompetens.
Plats & omfattningPlats: Landskrona
Omfattning: Heltid
Startdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid, skift kan förekomma
Form: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi Master-tester OPTO och CORE för att säkerställa en rättvis och objektiv bedömning av dina färdigheter. Vi gör en bakgrundskontroll innan anställning erbjuds. Då denna tjänst är säkerhetsklassad ingår även en hälsoundersökning i rekryteringsprocessen, denna bekostas av oss.
Vi ser fram emot din ansökan! Sista ansökningsdag är söndagen 23 augusti, men vänta inte – tjänsten kan komma att tillsättas innan dess.
Profilbeskrivning:Om EuroMaintEuroMaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll på spårbundna fordon som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder, samt två verkstäder i Norge. Huvudkontoret är placerat i Solna. Hos oss arbetar många specialister inom underhåll av järnvägsfordon. EuroMaint har en omsättning på ca 1 900 MSEK och cirka 1 100 medarbetare (2024). EuroMaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019.
Våra värderingar:
Professionalism – vi strävar efter hög kvalitet, innovation och resultat.
Förtroende – vi arbetar med ärlighet, integritet och laganda.
Hållbarhet – vi tar ansvar för människor, miljö och framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5636-44346234". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EuroMaint Rail AB
(org.nr 556032-2918), https://euromaint.se/
261 35 LANDSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
EuroMaint Jobbnummer
10015564