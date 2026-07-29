Hemfrid söker hemstädare med känsla för service - Eskilstuna

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Eskilstuna
2026-07-29


Visa alla städarjobb i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige

Vill du arbeta med hemstädning? Hemfrid söker dig i EskilstunaBli en del av ett team där kvalitet, service och omtanke står i fokus.
På Hemfrid tror vi att ett rent och välkomnande hem gör vardagen enklare för våra kunder. Därför söker vi nu fler engagerade hemstädare till vårt team i Eskilstuna. Hos oss blir du en del av ett internationellt team där vi tillsammans levererar service av hög kvalitet och skapar trivsamma hem för våra kunder.
Vi erbjuder en trygg arbetsplats med introduktion, kontinuerligt stöd och goda möjligheter att utvecklas. Har du viljan att ge kunder ett skinande rent hem och ett professionellt bemötande, ger vi dig förutsättningarna att lyckas.
Vad erbjuder vi?
En tjänst på 75 %

Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor

Fast månadslön – samma lön varje månad

Milersättning mellan kunder för dig som kör egen bil i tjänsten

Betald restid mellan kunderna

Försäkringar (sjukdom, ansvar och tjänstepension)

Vi värnar om din hälsa! Därför erbjuder vi ett friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år

Gratis mobilabonnemang

Kostnadsfri utbildning i hemstädning samt vidareutbildningar inom service och städning

Field Lead/Buddy – kontaktperson inom städning samt stöd till medarbetare ute på fältet

Teamträffar och gemensamma aktiviteter

Hos oss får du rätt förutsättningar för att lyckas. Har du viljan, ger vi dig verktygen för att utvecklas och trivas i din roll.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:

Tycker om att arbeta både självständigt och i team

Är noggrann, ansvarstagande och engagerad

Vill utvecklas och lära dig mer

Talar svenska eller engelska

Kan arbeta flexibla arbetstider (måndag–fredag kl. 08.00–17.00)

Är flexibel och trivs med att arbeta hos olika kunder

Meriterande
B-körkort och egen bil

Erfarenhet av städning eller serviceyrken

Ansök redan idag!
Vi behandlar ansökningar löpande och kontaktar de kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen.
Läs mer och ansök på www.hemfrid.se/karriar
Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Would you like to work in home cleaning? Hemfrid is looking for you in EskilstunaBecome part of a team where quality, service and care are at the heart of everything we do.
At Hemfrid, we believe that a clean and welcoming home makes everyday life easier for our customers. We are now looking for dedicated Home Cleaners to join our team in Eskilstuna. You'll become part of an international team where we work together to deliver high-quality service and create clean, comfortable homes for our customers.
We offer a secure workplace with comprehensive training, continuous support and opportunities to grow. If you're motivated to provide excellent service, we'll give you the tools and support you need to succeed.
What do we offer?
A 75% position

Collective agreement and secure employment terms

Fixed monthly salary – the same salary every month

Mileage compensation between customers if you use your own car for work

Paid travel time between customers

Insurance (health, liability and occupational pension)

Wellness allowance of SEK 2,400 per year

Free mobile phone subscription

Free training in home cleaning and further education in service and cleaning

Field Lead/Buddy – point of contact and support for team members in the field

Team meetings and social events

At Hemfrid, you'll have the support, training and tools you need to succeed and grow in your role.
Who are we looking for?
We are looking for someone who:

Enjoys working both independently and as part of a team

Is detail-oriented, responsible and committed

Wants to learn and develop

Speaks Swedish or English

Can work flexible hours (Monday–Friday between 08:00–17:00)

Enjoys working with different customers

Meritorious
Category B driving licence and own car

Experience in cleaning or other service-related roles

Apply today!
We review applications on an ongoing basis and will contact candidates who move forward in the recruitment process.
Read more and apply at www.hemfrid.se/karriar
If you have any questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7472418-2122601".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Rinmansgatan 18 (visa karta)
633 46  ESKILSTUNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
10015562

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