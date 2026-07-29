Hemfrid söker hemstädare med känsla för service - Eskilstuna
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Eskilstuna Visa alla städarjobb i Eskilstuna
2026-07-29
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med hemstädning? Hemfrid söker dig i EskilstunaBli en del av ett team där kvalitet, service och omtanke står i fokus.
På Hemfrid tror vi att ett rent och välkomnande hem gör vardagen enklare för våra kunder. Därför söker vi nu fler engagerade hemstädare till vårt team i Eskilstuna. Hos oss blir du en del av ett internationellt team där vi tillsammans levererar service av hög kvalitet och skapar trivsamma hem för våra kunder.
Vi erbjuder en trygg arbetsplats med introduktion, kontinuerligt stöd och goda möjligheter att utvecklas. Har du viljan att ge kunder ett skinande rent hem och ett professionellt bemötande, ger vi dig förutsättningarna att lyckas.
Vad erbjuder vi?
En tjänst på 75 %
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Fast månadslön – samma lön varje månad
Milersättning mellan kunder för dig som kör egen bil i tjänsten
Betald restid mellan kunderna
Försäkringar (sjukdom, ansvar och tjänstepension)
Vi värnar om din hälsa! Därför erbjuder vi ett friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år
Gratis mobilabonnemang
Kostnadsfri utbildning i hemstädning samt vidareutbildningar inom service och städning
Field Lead/Buddy – kontaktperson inom städning samt stöd till medarbetare ute på fältet
Teamträffar och gemensamma aktiviteter
Hos oss får du rätt förutsättningar för att lyckas. Har du viljan, ger vi dig verktygen för att utvecklas och trivas i din roll.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Tycker om att arbeta både självständigt och i team
Är noggrann, ansvarstagande och engagerad
Vill utvecklas och lära dig mer
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta flexibla arbetstider (måndag–fredag kl. 08.00–17.00)
Är flexibel och trivs med att arbeta hos olika kunder
Meriterande
B-körkort och egen bil
Erfarenhet av städning eller serviceyrken
Ansök redan idag!
Vi behandlar ansökningar löpande och kontaktar de kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen.
Läs mer och ansök på www.hemfrid.se/karriar
Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Would you like to work in home cleaning? Hemfrid is looking for you in EskilstunaBecome part of a team where quality, service and care are at the heart of everything we do.
At Hemfrid, we believe that a clean and welcoming home makes everyday life easier for our customers. We are now looking for dedicated Home Cleaners to join our team in Eskilstuna. You'll become part of an international team where we work together to deliver high-quality service and create clean, comfortable homes for our customers.
We offer a secure workplace with comprehensive training, continuous support and opportunities to grow. If you're motivated to provide excellent service, we'll give you the tools and support you need to succeed.
What do we offer?
A 75% position
Collective agreement and secure employment terms
Fixed monthly salary – the same salary every month
Mileage compensation between customers if you use your own car for work
Paid travel time between customers
Insurance (health, liability and occupational pension)
Wellness allowance of SEK 2,400 per year
Free mobile phone subscription
Free training in home cleaning and further education in service and cleaning
Field Lead/Buddy – point of contact and support for team members in the field
Team meetings and social events
At Hemfrid, you'll have the support, training and tools you need to succeed and grow in your role.
Who are we looking for?
We are looking for someone who:
Enjoys working both independently and as part of a team
Is detail-oriented, responsible and committed
Wants to learn and develop
Speaks Swedish or English
Can work flexible hours (Monday–Friday between 08:00–17:00)
Enjoys working with different customers
Meritorious
Category B driving licence and own car
Experience in cleaning or other service-related roles
Apply today!
We review applications on an ongoing basis and will contact candidates who move forward in the recruitment process.
Read more and apply at www.hemfrid.se/karriar
If you have any questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7472418-2122601". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Rinmansgatan 18 (visa karta
)
633 46 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
10015562