Personlig Assistent Semestervikariat Deltid 60% Under September Och Oktober
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hässleholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hässleholm
2026-07-29
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Vi söker en personlig assistent för ett semestervikariat under september och oktober, med möjlighet till fortsatt anställning i form av en mindre tjänst (cirka ett pass i veckan) eller som timvikarie.
Vår kund är en trevlig man som bor i en tvåa i Hässleholm. Han behöver stöd i alla delar av vardagslivet och söker en assistent som är omtänksam, trygg i sin yrkesroll och har ett genuint engagemang för att arbeta med människor. Kunden värdesätter struktur och att det är fint och välorganiserat i hemmet. Därför är det viktigt att du delar dessa värderingar och känner dig bekväm med att bidra till en välfungerande vardag.
Du får en individuellt anpassad introduktion och utbildning på plats, där du lär dig kundens rutiner och hjälpbehov för att känna dig trygg i uppdraget.
Assistentens roll och erfarenhet
Du som person behöver vara noggrann, ansvarstagande, lyhörd, initiativrik och positiv. Du behöver ha ett eget driv och en genuin vilja att göra varje dag värdefull. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med personer med autism, uppskattar ordning och reda samt trivs med att skapa en ren och trivsam hemmiljö.
Du är en positiv och trygg person som ser långsiktigt på arbetet som personlig assistent. Vi söker dig som har viss erfarenhet från omvårdnad eller pedagogiskt arbete men detta är inget krav. Personliga egenskaper och personkemi väger tyngre. Vi ser gärna att du bor i Hässleholm eller i närheten.
Du behöver vara flexibel gällande arbetstider eftersom vi i arbetsgruppen löser bemanningen om någon blir sjuk eller har semester – vi ställer upp för vår kund och för varandra.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Publiceringsdatum2026-07-29Kvalifikationer
Behärska svenska språket mycket väl i tal och skrit.
Vara rökfri under arbetspasset.
Erfarenhet från att arbeta som personlig assistent.
Kunna lämna referenser (dessa lämnas om du går vidare till intervju).
Meriterande erfarenheter
Gillar att vara aktiv och hitta på aktiviteter.
Erfarenhet och arbete med personer inom autism-spektra.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
Start omgående eller enligt överenskommelse.
Arbetstiderna är förlagda under eftermiddagar, kvällar, helger och lov.
Passen börjar på eftermiddagen och pågår till dagen efter med sovande jour på natten.
Dagpass förekommer.
Om lön
Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
Vi erbjuder friskvård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare FMF Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/
281 43 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
FMF Assistans Jobbnummer
10015565