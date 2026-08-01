Städerska i Hemmiljö

Brodén, Camilla / Städarjobb / Norrtälje
2026-08-01


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Rent i Roslagen
Vi är en liten familjär Städfirma som hoppas just Du vill tillbringa och jobba några dagar i veckan med oss.
Vi tänker att du har öga för ett fint hem, då Hemstäd är så mycket mer än bara dammsuga och skura. Vi gör inga tynga lyft, använder inga starka medel.

Är du en glad själ? Är du ansvarsfull?Gillar du arbeta i lag? -Då kan du passa jobba med oss.
Vi ser med fördel att du är äldre, erfarenhet ej nödvändig, sunt förnuft överväger.
Vi alla talar svenska, även Du.
Körkort & bil ett krav.

Vår bas finns i lilla samhället Bergshamra.
Kunder mellan Åkersberga och Norrtälje.

- Rent i Roslagen -
C.Brodén

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21
E-post: Camilla@rentiroslagen.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Brodén, Camilla
761 11  BERGSHAMRA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Rent i Roslagen

Jobbnummer
10017765

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