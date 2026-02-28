Städerska
Tycker du om att skapa ordning och reda och har ett öga för detaljer? Då kan du vara rätt person för oss. Vi söker en städerska för 5-10 timmar i veckan med omgående tillsättning.Publiceringsdatum2026-02-28Arbetsuppgifter
Städning och rengöring av hushåll och kontorsmiljö samt organiseringsprojekt vid behov.Kvalifikationer
Du har lång erfarenhet av städning och är mycket noggrann med ett naturligt öga för detaljer och lämnar aldrig ett rum halvdant. Du har ett intresse för organisering och trivs med att skapa struktur och system som håller över tid. Därutöver är du pålitlig, ansvarsfull och självgående.
VILLKOR
Omfattning: cirka 5-10 timmar per vecka.
Anställningsform: timanställning.
Lön: 160 kr/tim brutto
DIN ANSÖKAN
Vi vill att du i din ansökan redogör för din erfarenhet av städning - hur länge du har arbetat med det, i vilka sammanhang och vad du är särskilt noggrann med. Skriv också vilka dagar och tider du är tillgänglig.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: jobb@globalbc.se Arbetsgivare Global Business Communications AB
(org.nr 559336-8334) Jobbnummer
9769398