Sommarvikarie Renhållningsarbetare ÅVC Syd
2026-06-02
Vi på Kretslopp Sydost arbetar engagerat för att skapa ett hållbart, kvalitativt och miljöinriktat samhälle genom att överträffa i avfallshanteringen. Varje dag arbetar vi för att skapa kundupplevelser i världsklass och bidra till ett bättre samhälle. Hos oss på Kretslopp Sydost sätter vi alltid våra medarbetare, medborgare och vår miljö i fokus. Vi är måna om vår värdegrund och stolta över vårt arbetssätt. Hos oss har alla medarbetare möjlighet att fatta beslut och ta initiativ som för oss närmre våra mål, och vår arbetsmiljö präglas av högt tempo, arbetsglädje och en härlig energinivå.
2 plats(er).
Som medarbetare på någon av våra återvinningscentraler är din huvuduppgift att jobba för att minska mängden avfall som går till förbränning samt bidra till att större andel går till materialåtervinning och återbruk. För att lyckas med detta guidar du våra kunder till att sortera sitt grovavfall rätt samtidigt som du håller ordning och reda på centralerna.
Utöver kundkontakt kan arbetet exempelvis innebära att rangera containrar med hjälp av hjullastare, hantera farligt avfall, hålla god ordning och reda samt utföra vissa administrativa arbetsuppgifter.
Tjänsten är en timanställning och innefattar arbete även helg.
Du har en avslutad gymnasieutbildning.
Som person bör du vara utåtriktad, initiativtagande och ha en vilja att bidra till att utveckla både dig själv och vår verksamhet.
Det är meriterande om du som söker har förarbevis för hjullastare och utbildning inom farligt avfall men det allra viktigaste för oss är att du är serviceinriktad, engagerad och positiv samt att du trivs med att ha kontakt med människor.
Tjänsten kräver B-körkort.
Vi kommer att behandla ansökningarna löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Sommarjobb / Feriearbete.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader.
Arbetstid: Schema.
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329595".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kretslopp Sydost
(org.nr 222000-1883)
391 28 Kalmar (visa karta
)
391 28 KALMAR
För detta jobb krävs körkort.
Arbetsledare
Oscar Fungmark oscar.fungmark@kretsloppsydost.se
9943478