Psykolog/PTP-psykolog till Beroendeteamet avdl. 7, Sundsvall
Region Västernorrland / Psykologjobb / Sundsvall
2026-06-02
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Är du legitimerad psykolog eller PTP-psykolog? Vi söker dig som har erfarenhet att arbeta med skadligt bruk och beroende och vill vara med att utveckla Beroendeteamet i Västernorrland!
Länssjukvård psykiatri och habilitering samordnar länssjukvården för vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt habilitering i Region Västernorrland. Länssjukvårdsverksamheterna bedrivs vid tre sjukhus, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik, och vid ett antal mottagningar som är förlagda till flera orter i länet. Området har cirka 700 anställda. Vi söker nu en psykolog/PTP-psykolog till beroendeteamet vid avdelning 7 i Sundsvall.
Beroendeteamet är ett länsövergripande team kopplat till den psykiatriska heldygnsvården vid avdelning 7 i Sundsvall. Teamet fungerar som länk mellan psykiatrisk heldygns-, mellan-, och öppenvård, primärvård, kommun, hälso- och sjukvård samt bistår samtliga aktörer med konsultativt stöd och är ett kunskapscentrum. Teamet planerar vård inför, under och efter heldygnsvård och utgör en viktig länk i vårdkedjan för den enskilde. Beroendeteamet ger vägledning och stöd till länets kommuner, primärvård och övriga vårdgrannar, samt genomför kliniska interventioner av öppenvårdskaraktär. Teamet som för närvarande består av två samordnare, sjuksköterska, kurator och läkare ska förstärkas med fler medarbetare för att bland annat kunna tillhandahålla behandlingsinsatser för direkt arbete mot patienter med skadligt bruk och beroende och samtidig psykiatrisk problematik. Detta är ett led i omställningsarbetet som ligger i linje med samsjuklighetsreformen.
Tjänsten kan tillsättas av både en legitimerad psykolog och PTP-psykolog. Som PTP-psykolog har du en utsedd handledare som, tillsammans med enhetschefen, ansvarar för att ge dig lämpliga arbetsuppgifter inom ramen för PTP-året. Kliniken har dessutom ett etablerat PTP-program som du har möjlighet att delta i. Anställningsformen följer respektive avtal: för legitimerad psykolog erbjuds en tillsvidareanställning. En PTP-psykolog kommer erbjudas en tidsbegränsad anställning. Oavsett befattning avser anställningen en heltidstjänst med tillträde enligt överenskommelse.
ArbetsuppgifterNeuropsykiatriska utredningar
Fördjupade bedömningar
Direkt patientarbete
Planering, uppföljning och dokumentation
Kartläggning
Behovsinventering
Samverkan
Psykiatrisk basutredning
Patient-, samverkans, och SIP-möten
Behandlingsinsatser
Utbildningsinsatser för personal inom hälso- och sjukvård, primärvård och kommun
Föreläsningar inom skadligt bruk och beroende
Medicinsk behandling
KvalifikationerVi söker dig somÄr legitimerad psykolog men även du som PTP-psykolog har möjlighet att söka denna tjänst
Har tidigare arbetat med skadligt bruk och beroende
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperPersonlig mognad
Självgående
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2026:084".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länssjukvård Psykiatri och Habilitering Kontakt
Rekryterande chef
Anna Grönblad anna.gronblad@rvn.se +4660182747
9943476