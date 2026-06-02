Materialingenjör inom Korrosion och Ytbehandling
Valora bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-06-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Valora bemanning AB i Göteborg
, Trollhättan
, Halmstad
, Båstad
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Anställningsform: Konsultuppdrag (Heltid)
Startdatum: 2026-08-17
Slutdatum: 2027-02-14
Vill du vara med och säkra kvaliteten på framtidens bilar? Har du en stark bakgrund inom materialvetenskap och ett brinnande intresse för korrosionsskydd? Vi söker nu en Design Engineering Analyst (Associate Professional) till ett spännande uppdrag hos vår kund inom fordonsindustrin.
Om rollen
I rollen som Design Engineering Analyst inom gruppen Metallic Materials & Corrosion Protection blir din huvudsakliga uppgift att vägleda konstruktionsavdelningarna i valet av rätt material och ytbehandlingar för olika applikationer i bilen.
Du arbetar genom hela utvecklingskedjan – från tidiga virtuella granskningar i CAD till fältanalyser på eftermarknaden och nära samarbete med kvalitetsavdelningen. Du säkrar att testresultat, avvikelser och rapporter levereras i tid och med högsta kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Analys & Rådgivning: Samarbeta tätt med konstruktörer för att säkerställa optimalt materialval och ytbehandling i tidiga programfaser.
Laboratoriearbete: Utföra labbtester, kemiska analyser samt förbereda prover för material- och mekanisk provning.
Fordonsprovning: Bidra till verifieringen av det kompletta biltestet CORCAR, vilket inkluderar praktiskt arbete med demontering av delar för korrosionsanalys.
Virtuell granskning: Analysera CAD-modeller i tidiga skeden för att proaktivt identifiera och förebygga korrosionsrisker.
Vem är du?
Vi söker dig som är en kundfokuserad och drivande ingenjör. Du har en stark kommunikativ förmåga, trivs med att samarbeta i team men har också förmågan att ta ledningen och driva egna uppgifter i mål mot uppsatta deadlines.Publiceringsdatum2026-06-02Kvalifikationer
Utbildning: Universitets- eller högskoleexamen inom Materialvetenskap (Material Science), gärna med fördjupade kunskaper inom metaller och korrosion.
Erfarenhet: Omfattande kunskap inom korrosionsområdet för att kunna göra korrekta ingenjörsbedömningar samt lösa komplexa problem (även för eftermarknaden).
Teknisk kompetens: Goda kunskaper i materialdatabaser, provförberedelse samt virtuell analys i CAD.
Fordonsförståelse: God praktisk och teoretisk bilkännedom är ett krav, då du förväntas hantera komponenter och assistera vid kompletta fordonstester.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en utvecklande roll i en högteknologisk miljö där du får kombinera teoretisk expertis med praktiskt arbete. Du blir en del av ett expertteam som har ett direkt inflytande på produktens kvalitet och livslängd.
Bakgrundskontroll
För denna tjänst tillämpas obligatoriska bakgrundskontroller via Levigo (verifiering av utbildning, arbetslivshistorik samt identitets- och medborgarskapscheck).Så ansöker du
Låter detta som nästa steg i din karriär? Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Observera att vi på grund av GDPR inte tar emot ansökningar via e-post.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: Paolos@valorabemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Materialingenjör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valora bemanning AB
(org.nr 559421-8157) Arbetsplats
Valora Bemanning Jobbnummer
9943475