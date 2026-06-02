Backoffice & Operations till växande finansbolag!
2026-06-02
Om rollen
Som Backoffice & Operations arbetar du nära affären och ansvarar för stora delar av det administrativa och operativa flödet i verksamheten. Rollen är bred och varierad där du säkerställer att processer, dokumentation och kundärenden hanteras korrekt och effektivt.
Det här är inte en ren analytikerroll utan en operativ och administrativ roll där struktur, ansvarstagande och noggrannhet är avgörande för att lyckas.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera fakturaflöden samt in- och utbetalningar.
Arbeta med kreditdokumentation och avtalshantering.
Genomföra kundonboarding samt administrera KYC- och AML-processer.
Arbeta i CRM-system och säkerställa korrekt dataregistrering.
Följa upp betalningar och hantera löpande administrativa ärenden.
Koordinera interna processer och stötta verksamheten i det dagliga arbetet.
Säkerställa att dokumentation och kundinformation är korrekt och uppdaterad.
Du arbetar nära ledning och affärsverksamhet och får snabbt ett stort eget ansvar. Rollen erbjuder en bred insyn i finansbranschen och passar dig som vill bygga en långsiktig karriär inom området.
Vem vi söker
Du är strukturerad, noggrann och trivs i en roll där du får arbeta med administration, koordinering och processer. Du tycker om att ta ansvar, har ett öga för detaljer och motiveras av att skapa ordning och kvalitet i ditt arbete.
Vi tror att rollen passar dig som är i början av karriären och vill bygga en långsiktig grund inom finansbranschen.
Vi tror att du:
Har eftergymnasial utbildning inom företagsekonomi, finans eller liknande.
Är ansvarstagande och trivs med administrativa arbetsuppgifter.
Är prestigelös och lösningsorienterad.
Har god kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
Trivs i en miljö med högt tempo och flera parallella arbetsuppgifter.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av administration, koordinering eller backofficearbete.
Erfarenhet av CRM-system eller andra administrativa verksamhetssystem.
Om din nya arbetsplats
Du kommer att bli en del av ett entreprenörsdrivet bolag inom finanssektorn som hjälper företag med olika typer av finansieringslösningar. Verksamheten präglas av korta beslutsvägar, hög tillgänglighet och ett starkt affärsfokus.
Bolaget befinner sig i en spännande tillväxtfas och erbjuder en miljö där varje medarbetare får stor möjlighet att påverka, ta ansvar och utvecklas tillsammans med verksamheten. Här arbetar du nära beslutsfattare och får en unik inblick i hur ett modernt finansbolag fungerar bakom kulisserna.
För rätt person finns goda möjligheter att på sikt utvecklas mot specialist- eller ledande roller inom exempelvis kredit, AML/KYC eller operations.
Om anställningenArbetsvillkor & förmåner:
Start: Enligt överenskommelse.
Ersättning: Fast månadslön.
Placering: Stockholm.
Omfattning: Heltid.
Ansök redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Rekryteringsprocessen hanteras av OIO.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
