UX Designer med fokus på användarstudier och infotainment
Agile Resources AB / Datajobb / Göteborg
2026-06-02
Forma nästa generations digitala fordonsupplevelser i en roll där UX, användarstudier och design för infotainment står i centrum.
Här får du vara med och utveckla digitala upplevelser för fordon i en miljö där användaren står i centrum. Rollen passar dig som vill kombinera design, research och samarbete nära utvecklingsteam.
Om rollen
Du arbetar med UX-koncept, wireframes och gränssnittsdesign för infotainment och digitala fordonsfunktioner.
Du bidrar till förbättringar utifrån användarbehov, feedback och marknadskrav.
Du deltar i användarstudier, user clinics och utvärderingar för att hitta insikter och förbättringsmöjligheter.
Det här kommer du göra
Skapa och vidareutveckla designförslag tillsammans med utvecklare och produktägare.
Stötta design reviews, workshops och presentationer av UX-lösningar.
Genomföra benchmarking och konkurrensanalys av automotive UX/UI-lösningar.
Bidra till att säkra hög UX-kvalitet i implementationen.
Vi söker dig som har
Någon erfarenhet av UX-design, interaction design eller liknande roll, gärna från praktik, studentprojekt eller tidig yrkeserfarenhet.
Grundläggande kunskap om användarcentrerad design, wireframing och prototyping.
Intresse för användarresearch, usability testing och analys av feedback.
God samarbetsförmåga i tvärfunktionella team.
Erfarenhet av arbete i fordonsindustrin är meriterande.
Teknik & Verktyg
Figma
Wireframing
Prototyping
UX/UI-design
Praktisk information
Ort: Göteborg
Arbetssätt: På plats
Språk: Engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-589b7c8e9bea330a".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 GÖTEBORG Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611
