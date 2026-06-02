Sales Coordinator till Esswell International i Göteborg

2026-06-02
Sales Coordinator med fokus på internationell handel och export till Esswell International i Göteborg
Vill du arbeta i en internationell handelsmiljö där du får ta stort eget ansvar och ha många kontaktytor över hela världen? Trivs du med att koordinera processer, hantera dokumentation och säkerställa att varje affär genomförs korrekt och i tid? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Esswell International är ett väletablerat tradingföretag med kontor i centrala Göteborg. Företaget handlar med pappersmassa och pappersprodukter på den globala marknaden och fungerar som länken mellan köpare och säljare världen över. Med lång erfarenhet, starka relationer och djup branschkunskap skapar Esswell affärer som bidrar till effektiva och hållbara leveranskedjor.
Som Sales Coordinator blir du en central del av verksamheten och ansvarar för att koordinera affärerna från order till leverans. Rollen innebär ett brett ansvar inom orderadministration, exportdokumentation, logistik och kundservice.
Du arbetar nära företagets säljare och har daglig kontakt med kunder, leverantörer, rederier, speditörer och banker runt om i världen. Du säkerställer att varje affär genomförs korrekt, effektivt och enligt överenskomna villkor.
I dina ansvarsområden ingår bland annat att:
• Hantera och administrera beställningar genom hela order- och leveransprocessen. • Upprätta och kontrollera export- och skeppningsdokument. • Koordinera transporter och logistikflöden i samarbete med rederier och speditörer. • Hantera dokumentation såsom fakturor och rembursdokument. • Ha löpande kontakt med kunder, leverantörer, banker och externa samarbetspartners. • Stötta säljarna med administrativ och operativ koordinering. • Säkerställa att leveranser och dokumentation följer avtalade villkor och tidsramar.
För att lyckas i rollen tror vi att du har
• Erfarenhet av orderadministration, exportadministration, logistik eller internationell handel. • Erfarenhet från exempelvis tradingverksamhet, shipping, spedition, bank, exportföretag eller liknande miljö. • God förståelse för internationella leveransflöden. • Erfarenhet av kundservice och många externa kontaktytor. • Goda kunskaper i Microsoft Office, framför allt Excel och Word. • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av remburser, exportinkasso eller arbete inom pappers- och massaindustrin. Kunskaper i ytterligare språk, exempelvis franska eller spanska, är också ett plus.
Vi tror att du är en person som trivs i en roll med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter. Du är serviceinriktad, positiv och tycker om att samarbeta med både kollegor och externa partners.
Du har lätt för att skapa goda relationer och kommunicerar på ett tydligt och professionellt sätt. När utmaningar uppstår ser du lösningar snarare än problem och du tar gärna initiativ för att driva arbetet framåt.
Rollen kräver att du kan växla mellan olika arbetsuppgifter och hantera flera processer samtidigt. Därför är du strukturerad och organiserad, men också flexibel och bekväm med att tempot stundtals är högt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, följer upp detaljer och ser till att inget faller mellan stolarna.
Som person är du nyfiken, engagerad och prestigelös. Du trivs i en mindre organisation där alla hjälps åt och där samarbete, kommunikation och eget ansvar är en naturlig del av vardagen.
Esswell erbjuder en varierad och självständig roll i en internationell miljö där du får arbeta nära kunder och samarbetspartners runt om i världen. Du blir en del av ett mindre och familjärt bolag med korta beslutsvägar, högt engagemang och ett nära samarbete mellan kollegorna. Här får du möjlighet att utvecklas inom internationell handel och logistik samtidigt som du arbetar i en verksamhet där dina insatser gör skillnad varje dag. Företaget sitter i trevliga lokaler mitt i centrala Göteborg.
Direktrekrytering till Esswell International
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning och goda anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Placering: Centrala Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Andara Group ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår rekryteringsansvariga Linda Gadd på linda.gadd@andaragroup.se
Skicka in din ansökan redan idag! Vi läser och kallar till intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
