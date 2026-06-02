Timvikarie inom personlig assistans till kvinna i Skellefteå.
2026-06-02
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Sommarvikarier och timvikarier sökes till kvinna i Skellefteå
Vi söker nu både sommarvikarier och timvikarier till vår kund i Skellefteå.
Kunden är en vuxen kvinna med omfattande assistansbehov och behöver stöd i alla delar av vardagen. Assistansen utförs huvudsakligen i hemmet, men även vid aktiviteter utanför hemmet. Kunden tycker om att läsa, spela dator och att ibland komma iväg på aktiviteter såsom en fika på stan eller ett restaurangbesök.
Vi söker dig som är lugn, trygg och lyhörd, och som har förmåga att anpassa ditt stöd utifrån kundens behov och önskemål. Du tar ansvar för ditt arbete, samarbetar väl med kollegor och har ett respektfullt bemötande.
Vi ser gärna att du: Är lugn, trygg och ansvarstagande
Är lyhörd för kundens behov och önskemål
Har god samarbetsförmåga och är flexibel
Kan arbeta varierande arbetstider
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Arbetstiderna varierar och assistansen utförs dygnets alla timmar, både vardagar och helger. Nattarbete förekommer i form av jour.
Dag: 9-16
Kväll: 15-22
Natt: 20.30-10
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg eller personlig assistans är meriterande, men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass eller personbevis, uppehållskort (EU-medborgare) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU).
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
931 57 SKELLEFTEÅ
9943474