Städare-vikariat (50-75 %)

Scandix Glans / Städarjobb / Helsingborg
2026-02-04


ScandixGlans är ett mindre företag som ställer höga krav på noggrannhet, ansvarstagande och flexibilitet.
Vi söker vikarier inom städning för arbete i privata hem och på kontor under perioden mitten av juni till slutet av juli.
Det finns möjlighet till fast anställning efter avslutat vikariat.

Publiceringsdatum
2026-02-04

Dina arbetsuppgifter
• Städning i privata hem
• Kontorsstäding

Om tjänsten
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: 50-75 %
Arbetsort: Helsingborg

Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet inom städning eller liknande arbete är ett krav. Vid eventuell fast anställning krävs körkort, då resor till kunder ingår i arbetet
Ansökan och kontakt:
För mer information, vänligen kontakta oss via e-post:
info@scandixglans.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
E-post: info@scandixglans.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Scandix Glans

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9724044

