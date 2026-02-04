Städare-vikariat (50-75 %)
Städarjobb / Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
ScandixGlans är ett mindre företag som ställer höga krav på noggrannhet, ansvarstagande och flexibilitet.
Vi söker vikarier inom städning för arbete i privata hem och på kontor under perioden mitten av juni till slutet av juli.
Det finns möjlighet till fast anställning efter avslutat vikariat.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
• Städning i privata hem
• KontorsstädingOm tjänsten
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: 50-75 %
Arbetsort: HelsingborgKvalifikationer
Arbetslivserfarenhet inom städning eller liknande arbete är ett krav. Vid eventuell fast anställning krävs körkort, då resor till kunder ingår i arbetet
Ansökan och kontakt:
För mer information, vänligen kontakta oss via e-post:info@scandixglans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare Scandix Glans

Körkort
