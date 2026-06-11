HR-partner med inriktning rekrytering - vikariat
Värnamo Kommun / Personaltjänstemannajobb / Värnamo Visa alla personaltjänstemannajobb i Värnamo
2026-06-11
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Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.
Har du ett stort intresse för människor och rekrytering – och vill vara med och bidra till en meningsfull arbetsdag i Värnamo kommun? Då kan det här vara rollen för dig.
Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad – både genom din kompetens och genom att utvecklas i en spännande och mångsidig organisation. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med korta beslutsvägar, ett öppet och positivt klimat och ett ledarskap som bygger på tillit, delaktighet och samarbete.
Varmt välkommen till vår HR-enhet, där vi tillsammans arbetar för att skapa värde, kvalitet och goda förutsättningar – varje dag.
Tjänsten är ett vikariat med anställning fram till september 2027.
Ditt uppdrag
Som HR-partnerhar du en central roll i att stötta verksamheten både operativt och strategiskt genom att till viss del utveckla och kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. Du fungerar som ett konsultativt stöd för rekryterande chefer, särskilt vid tillsättning av ledande positioner och vid behov även specialister. Rollen är omväxlande och tempot kan stundtals vara högt. Du växlar mellan administrativa delar av rekryteringsprocessen och mer kvalificerade moment som ställer krav på analys, rådgivning och samarbete.
Som kollega i HR-enhetens team blir du vår expert inom rekryteringsområdet. Ditt arbete bidrar till att stärka Värnamo kommun som en attraktiv arbetsgivare som vilar på vår värdegrund: medarbetarskap, motiverandeledarskap och En värdefull arbetsdag.
Dina ansvarsområden inkluderar även att:
hantera direktupphandlingar för implementering av digitala test- och referensverktyg.
genomföra utbildningsinsatser för nya och befintliga chefer inom rekryteringsområdet.
bidra till en kvalitetssäkrad preboarding och introduktion av nya chefer.
samverka med upphandlade rekryteringskonsulter vid särskilda chefsrekryteringar.
samverka med fackliga organisationer och politiska företrädare i rekryteringsfrågor.Publiceringsdatum2026-06-11Profil
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har ett coachande och konsultativt förhållningssätt och trivs i en roll där du samarbetar nära chefer och kollegor. Du är kommunikativ och lyhörd, med förmåga att anpassa ditt budskap efter situation och målgrupp. Genom ett professionellt bemötande bygger du förtroendefulla relationer.
Vidare ser vi att du är strukturerad, ansvarstagande och drivande, med god förmåga att prioritera och fatta beslut i en föränderlig vardag. Med ett starkt intresse för människor och rekrytering vill du bidra till att utveckla Värnamo kommun som en attraktiv arbetsgivare.
Du är trygg i din kompetens, arbetar lösningsorienterat och har mod att utveckla arbetssätt och processer. Samtidigt trivs du med att nätverka och skapa hållbara relationer, både nya och befintliga.
Vidare ser vi att du har:
högskoleutbildning inom HR eller annat likvärdigt område, alternativt motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
erfarenhet av att självständigt planera och genomföra hela rekryteringsprocesser, inklusive tillhörande administration
goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att rekrytera chefer och/eller specialister
erfarenhet av rekryteringssystemet Varbi
Information om anställningen
Denna tjänst är ett vikariat med start i mitten av oktober 2026 till och med början september 2027. Startdatum kan justeras enligt överenskommelse
Under förutsättning att erforderliga beslut fattas har du nu möjlighet att tillträda en tjänst med bra villkor och förmåner där anställningsvillkor regleras i kollektivavtal. Med flexibla arbetstidslösningar, såsom generös flextid, främjar vi ett hållbart arbetsliv som ger balans mellan arbete och privatliv. Vi värdesätter din hälsa och skapar en arbetsmiljö där du kan utvecklas både professionellt och personligt.
Läs mer om oss som arbetsplats, anställningsvillkor och anställningsförmåner- Att jobba hos oss - Värnamo kommun (varnamo.se)
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-02
En första omgång intervjuer är planerade att hållas digitalt onsdag 5 augusti. Vänligen observera att på grund av semestertider kan inbjudan komma med kort varsel.
För att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi e-rekrytering.
Värnamo kommun är en arbetsplats som värdesätter mångfald, jämställdhet och lika möjligheter. Vi välkomnar sökande av alla kön och bakgrunder.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar rekryterande chef innan du går vidare med din ansökan.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo Kommun
(org.nr 212000-0555), https://kommun.varnamo.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kommunen.html
Kyrktorget 1 (visa karta
)
331 31 VÄRNAMO Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen, HR-avdelningen, HR-enheten Kontakt
Lena Wallberg lena.wallberg@varnamo.se Jobbnummer
9959483