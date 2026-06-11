Praktiska gymnasiet i Falun söker Naturbrukslärare
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Falun Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Falun
2026-06-11
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Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft? Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Det här blir du en del av
Välkommen till Praktiska Gymnasiet i Falun – en skola med ett stort hjärta och ett starkt lokalt engagemang! Hos oss möts du av en familjär stämning, korta beslutsvägar och ett nära samarbete mellan både program och kollegor. Vi drivs av att ge våra elever de absolut bästa förutsättningarna för arbetslivet, och här blir du en viktig nyckelperson. På vår skola i Falun värdesätter vi gemenskap och arbetsglädje, och vi stöttar varandra i vardagen för att skapa en trygg och inspirerande miljö för både personal och elever.
Eftersom vi är en del av AcadeMedia får du det bästa av två världar: den mindre skolans personliga och nära atmosfär, kombinerat med styrkan, tryggheten och utvecklingsmöjligheterna i ett av Sveriges största utbildningsföretag. Vill du jobba på en skola i Falun där ditt engagemang verkligen gör skillnad varje dag? Då har du hittat rätt!
Det här erbjuder vi dig
Som naturbrukslärare hos oss kliver du in i en dynamisk och engagerande roll där teori möter praktisk handling. Du kommer att planera, genomföra och utveckla undervisningen inom ämnena Naturbruk och Sällskapsdjur. Din vardag kommer att fyllas av möten med elever som delar ditt stora intresse för djur och natur.
Tillsammans med ett drivet och stöttande arbetslag av lärarkollegor skapar du en trygg, lärorik och inspirerande miljö. Tjänsten är ett vikariat på 80% under det kommande läsåret, men för rätt person finns det goda möjligheter till förlängning. Här får du utrymme att omsätta din passion för sällskapsdjur till pedagogiska och spännande lektioner – både i klassrummet och i våra kommande praktiska läromiljöer.
Det här söker vi
Vi söker dig som har en stark fackkompetens inom naturbruk med särskilt fokus på sällskapsdjur, och vi ser gärna att du är legitimerad lärare eller har en pedagogisk utbildning i ryggen. Har du tidigare erfarenhet av undervisning eller arbete inom djurbranschen är det starkt meriterande. Då vår yrkesutgång är Djurvård – arbete med hund är det en klar bonus om du klappar lite extra för hundar och trivs med fyrbenta inslag i vardagen.
Lika viktigt som din formella kompetens är din personlighet. Vi letar efter en trygg och engagerad ledare i klassrummet som har en naturlig förmåga att bygga goda relationer med ungdomar. Du är flexibel, lösningsorienterad och trivs med att samarbeta i team, samtidigt som du har ett strukturerat arbetssätt. Ditt driv och ditt pedagogiska uppdrag handlar om att se varje enskild elev, väcka deras nyfikenhet och guida dem mot sina mål.
Övrig information
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse – gärna så snart som möjligt. Det finns stor flexibilitet kring startdatumet, och då nuvarande medarbetare arbetar kvar en bit in på höstterminen garanterar vi en trygg och strukturerad överlämning i ett nära samarbete.Placeringsort: FalunAnställningsform: Vikariat 1 läsår , 80%Sista dag att ansöka är 2026-07-25Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Linnea Fahlström, linnea.fahlstrom@praktiska.se
, 0705443233
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
791 51 FALUN Arbetsplats
Praktiska Gymnasiet Kontakt
Rekryterare
Linnea Fahlström linnea.fahlstrom@outlook.com Jobbnummer
9959487