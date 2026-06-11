Administratör med huvudansvar för anmälningsupptagning
Polismyndigheten, Polisregion Syd / Receptionistjobb / Hässleholm Visa alla receptionistjobb i Hässleholm
2026-06-11
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Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Som administratör hos Stöd/service i Hässleholm så är du en del av lokalpolisområdets servicekontor där för närvarande åtta medarbetare hjälps åt att serva medborgaren. Hässleholms polisstation är centralt belägen med närhet till både kollektivtrafik, butiker och restauranger.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Du arbetar i huvudsak med anmälningsupptagning och åtgärder kopplat till kvalitativ bevissäkring. Utbildning sker internt och består av kombinerad teori och praktik. Övriga arbetsuppgifter tilldelas utifrån kompetens och tidigare erfarenhet. Nedan är exempel på arbetsuppgifter som utförs inom gruppen idag och som kan bli aktuella inom ramen för denna tjänst:
• Beslagshantering
• Besvara inkomna skrivelser
• Hantering av vapen och ammunition i samband med inlämning och transport
• Stödjande kansliverksamhet
• Delgivning/handräckning Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Svensk gymnasieexamen
• Minst två års sammanhängande arbetslivserfarenhet på heltid som arbetsgivaren bedömer relevant
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av anmälningsupptagning och polisiär förhörsmetodik
• Polisexamen enligt polisförordningen (2014:1105) om utbildning till polisman
• Annan specialistkompetens inom exempelvis beslag- eller utredningsverksamhet
• Erfarenhet av myndighetsutövningDina personliga egenskaper
För att passa i rollen ser vi att du är en ödmjuk och prestigelös person som är trygg i dig själv. Som person är du positiv, nyfiken och ansvarstagande med god förmåga att prioritera. Du har lätt för att lära och har en vilja av att samverka med dina kollegor för att lösa ut de arbetsuppgifter ni ställs inför. Vidare behöver du vara duktig på att kommunicera och snabbt kunna anpassa dig efter förändrade förutsättningar.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Veckoplanering 5:2, 08.00-16.30 med flex
Anställningsbenämning: Administratör / Polisassistent
Arbetsort: Hässleholm
Arbetstid: Veckoplanering 5:2, 08.00-16.30 med flex
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Administratör reception för civila / Handläggare för poliser
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB1033/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076)
Långhusgatan 4 (visa karta
)
215 86 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Syd Kontakt
Seko Polisen
Jonas Ekeblad 070-850 29 85 Jobbnummer
9959489