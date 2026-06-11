Projektmedarbetare till ESF-projektet Progresso
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2026-06-11
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
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Om projektet Progresso
Inför uppstarten av ett nytt ESF-projekt, Progresso, söker vi en projektmedarbetare som stöttar projektledaren med i första hand administration. Projekttiden är 260901-290630.
I projektet Progresso samverkar Falun Borlänge-regionen med Falun, Säter, Gagnef, Ludvika, Leksand och Rättviks kommuner samt Fornby Folkhögskola (Region Dalarna) och Länsstyrelsen. Projektet handlar om att stötta individer som står långt från arbetsmarknaden och som Arbetsförmedlingen inte når med sina insatser, de flesta med försörjningsstöd.
Projektet kommer att jobba individanpassat med fokus på tre huvudinriktningar: aktivitetskravet för personer med försörjningsstöd, språkstöd/utveckling samt långsiktig effektuppföljning.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
I rollen som projektmedarbetare i projektet kommer du att vara ett viktigt stöd för projektledaren och övrig personal i projektet, framför allt i olika administrativa uppgifter. Det kan till exempel handla om att ta fram administrativa rutiner, deltagarsammanställningar, rapportera till SCB, föra mötesanteckningar samt hjälpa till vid olika arrangemang. En central del av uppdraget är att ge bra förutsättningar till projektmedarbetare så att rapportering till ESF-rådet fungerar korrekt och effektivt.
Falun Borlänge-regionen AB är en liten och flexibel organisation utan egna stödfunktioner, vilket innebär att du vid behov även kan behöva bidra med andra arbetsuppgifter kopplade till pågående projekt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av administrativt arbete, gärna i EU-finansierade projekt, där hållbarhetsaspekterna är extra viktiga.
Du har som minst en gymnasial utbildning, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som vi bedömer är likvärdig och som passar för tjänsten. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift och uppskattar ordning och reda. Vi ser det som meriterande om du har arbetat i kommunal verksamhet eller har annan erfarenhet från sammanhang där kommuner varit en part. Det är också meriterande om du har erfarenhet från arbete inom AME – kommunal arbetsmarknadsenhet och/eller arbete riktat till stegförflyttning hos målgruppen.
Dina personliga egenskaper väger tungt för den här rollen. För att trivas behöver du vara engagerad, ha gott om initiativförmåga och en del tålamod. Du är strukturerad, noggrann och trivs i sammanhang där arbetsuppgifterna är varierande och ibland dyker upp utan förvarning.
Skicka din ansökan via e-post senast den 28 juni till carina.eriksson@fbregionen.se
Vi går igenom inkomna ansökningar löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. OBS! Märk din ansökan med "Progresso".
Om Falun Borlänge-regionen AB
Falun Borlänge-regionen AB är ett kommunägt utvecklingsbolag som arbetar för en stark, hållbar och attraktiv region. På uppdrag av våra ägarkommuner Borlänge, Falun, Gagnef och Säter driver vi strategiska projekt och verksamheter som stärker regionens kompetensförsörjning, stöttar näringslivet och bidrar till att transportkapaciteten i "Sveriges midja" står högt upp på agendan. Utöver dessa tar vi också fram beslutsunderlag och samordnar kommungemensamma initiativ – alltid i samverkan med regionens bästa i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
E-post: carina.eriksson@fbregionen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Progresso". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falun Borlänge Regionen AB
(org.nr 556645-9284), http://www.fbregionen.se
Forskargatan 3 (visa karta
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781 70 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falun Borlänge-Regionen AB Jobbnummer
9959484