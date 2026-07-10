Städare till Sodexos verksamhet i Perstorp
Sodexo AB / Städarjobb / Perstorp Visa alla städarjobb i Perstorp
2026-07-10
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Vi är mer än bara en arbetsgivare Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Det vi har gemensamt är våra värderingar; serviceanda, laganda och utveckling. Med våra tjänster bidrar vi till ökad livskvalitet. Vi uppskattar socialt ansvar och samhällsengagemang. Vi bryr oss helt enkelt om varandra och vårt samhälle, och erbjuder trygghet, tillit och glädje.
Som städare på Sodexo är du en hygienhjälte och planetbeskyddare! Du kommer att leverera en högkvalitativ städtjänst för att skapa en säker och hälsosam miljö. Din städning har en positiv inverkan på omgivningen.
Jobba hos oss på Sodexo och bli en del av något större. Du kommer att tillhöra ett företag och ett team som värdesätter dig för dig, du kommer att kunna agera målmedvetet och påverka genom dina dagliga handlingar, och utvecklas i din egen takt.
Vårt uppdrag hos vår kund i Perstorp består av leverera professionella lokalvårdstjänster med fokus på säkerhet,kvalitet och service. Arbetsplatsen präglas av höga kvaltetskrav,ett stort säkerhetstänk och ett nära samarbete mellan kollegor.
Vad du kommer att jobba med:
Genomföra schemalagda städuppgifter
Säkerställa att alla ytor på arbetsplatsen är rena och fräscha
Påfyllning av lager och förbrukningsmaterial
Vara en förkämpe för hälsa och säkerhet
Vad du bidrar med:
Erfarenhet av yrkesmässig städning eller annat servicearbete
God servicekänsla och förmåga att möta olika människor
Noggrann och strukturerad i ditt arbete
Kan arbeta i högt tempo och anpassa sig till förändringar när det behövs
God förmåga att ta instruktioner
En lagspelare som bidrar med positivitet till teamet
Vad vi erbjuder:
Flexibel och dynamisk arbetsmiljö
Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
Möjligheter att växa inom företaget
Stort fokus på hälsa och säkerhet
Volontärarbete på betald arbetstid
Om tjänsten
Omfattning : 50-100%,måndag-fredag
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Denisa kadric denisa.kadric@sodexo.com
och Biljana Husic biljana.husic@sodexo.com
. Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Din ansökan vill vi ha senast 2026-09-04.
Observera att alla medarbetare inom Sodexo ska ha genomgått en identitetsvalidering innan anställning.
Mer om Sodexo och vilka vi är https://se.sodexo.com/om-oss-1.html
Redo att vara en del av något större? Ansök idag!
SodexokoncernenSodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), https://se.sodexo.com/
284 31 PERSTORP Arbetsplats
Sodexo Jobbnummer
9998984