Städare sökes hemstädning i Stockholm (deltid som kan bli heltid)
Grusza, Mateusz Robert / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-08-01
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Nordiska Städkompaniet växer – och vi söker fler noggranna, pålitliga hemstädare i Stockholm!
Vi är ett litet men snabbt växande städföretag med 4,8 ⭐ på Google. Hos oss får du samma kunder varje gång, en trygg vit anställning och en personlig chef som alltid finns ett samtal bort. Du blir sedd – inte ett nummer i mängden.
Om rollen
Hemstädning i privata hem runt om i Stockholm
Du jobbar efter en tydlig checklista och åker mellan kunder
Dagtid på vardagar
Vi börjar med deltid och växer mot heltid i takt med att företaget växer
Vi söker dig som
Talar svenska – du har daglig kontakt med kunder
Har svenskt personnummer och kan jobba vitt (lön och skatt)
Är icke-rökare
Är noggrann, punktlig och tar egna initiativ
Meriterande: erfarenhet av hemstädning i privata hem
Vi erbjuder
Trygg, vit anställning med timlön, 140-160 kr/h
Samma kunder och fasta rutiner – du bygger relationer
Flexibelt upplägg och möjlighet att växa med oss
Nära till chefen och ett litet, familjärt team
Så ansöker du Skicka ditt CV och några rader om dig till info.nordiskastad@gmail.com
. Svara gärna på frågorna nedan direkt i mejlet – då går det snabbare och du hamnar högst upp i högen:
Hur många års erfarenhet har du av hemstädning i privata hem? Har du jobbat efter checklista och åkt mellan kunder?
Var bor du, och är det okej att åka till kunder runt om i Stockholm?
Har du svenskt personnummer och kan du jobba vitt?
Röker du?
Hur bra pratar du svenska?
När kan du börja, och vill du jobba heltid eller deltid?
Varför vill du jobba med hemstädning – och varför just hos oss?
Vi läser ansökningar löpande och hör av oss snabbt. Välkommen med din ansökan! 😊
Mateusz – Nordiska Städkompaniet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: info.nordiskastad@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Grusza, Mateusz Robert
Björnsonsgatan 64 Lgh 1203 (visa karta
)
168 44 BROMMA Arbetsplats
Nordiska Städkompaniet Jobbnummer
10017887